اللجنة الأولمبية المصرية تهنىء اتحاد تنس الطاولة بميداليات بطولة أفريقيا

قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لمجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة برئاسة الأستاذ معتز عاشور بعد تحقيق منتخب 2 ميدالية ذهب و2 ميدالية فضة في بطولة أفريقيا للناشئين والشباب المقامة في المغرب.

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نتائج منتخب مصر في بطولة إفريقيا للناشئين

وحقق منتخب الشابات تحت 19 عام الميدالية الذهبية وحقق منتخب الشباب تحت 19 عام الميدالية الفضية وحقق منتخب الناشئات تحت 15 عام الميدالية الذهبية وحقق منتخب الناشئين تحت 15 عام الميدالية الفضية في انجاز كبير لتنس الطاولة المصرية التي تحقق نجاحات كبيرة في الفترة الحالية وانتصارات مستمرة في جميع البطولات.

وتضم قائمة الناشئين تحت 15 سنة " حمزة خالد وعبد الملك أشرف صبحي ويوسف أحمد وعمر هاني وياسين الصيرفي ، بينما تضم قائمة الناشئين تحت 19 سنة "مروان جمال وبدر محمود وياسين ياسر جابر وياسين وائل" ، وتضمن قائمة الناشئات تحت 15 سنة "حبيبة البسومي ونور صلاح وملك طارق وخديجة الحاكم ويارا البدوي"، بينما تضم قائمة الناشئات تحت 19 سنة " فريدة البدوي ورؤى الناجي ومريم يونس وهنا أحمد".

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.





في سياق متصل أناب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور احمد جمعه معاون الوزير والدكتور محمد الدمياطي مدير عام الهيئات الرياضية، لاستقبال بعثة المنتخب الوطنى لتنس الطاولة بمطار القاهرة الدولى بعد الانتهاء من المشاركة فى بطولة إفريقيا للناشئين والشباب التى أُقيمت بتونس خلال الفترة ما بين 21 يوليو وحتى 27 من نفس الشهر.

كما كان فى استقبال البعثة من قبل اتحاد المصري لتنس الطاولة، استاذ معتز عاشور رئيس مجلس إدارة الاتحاد وبعض أعضاء المجلس.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للاتحاد المصرى للعبة برئاسة معتز عاشور، ولاعبى ولاعبات المنتخب الوطنى، والجهاز الفنى والمدربين على التفوق فى بطولة إفريقيا، وتحقيق لقب البطولة بـ 22ميدالية، فى إنجاز رياضى جديد يحققه أبطال مصر على مستوى القارة الإفريقية

