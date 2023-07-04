قيادي بالنور يكشف كواليس المشاركة باجتماع 3 يوليو.. الدولة نجت من نفق مظلم

كشف المهندس جلال مرة، النائب الأول لرئيس حزب النور، عن كواليس مشاركة الحزب السلفي في اجتماع 3 يوليو الذي أجهض مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن العام الذي حكم فيه الإخوان مصر نتج عنه ممارسات كانت سببًا في ثورة 30 يونيو و3 يوليو.

وقال إن الهدف الأساسي قبل 30 يونيو كان حدوث اضطرابات في الدولة المصرية مثلما يحدث بدول عديدة، لافتا إلى أنه كانت هناك مقدمات عديدة أدت الى قيام ثورة 30 يونيو.

ونوه إلى أننا خرجنا في ثورة 30 يونيو من أجل مصلحة البلاد والوقوف ضد ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية حيث كانت هناك محاولات عديدة قبل 30 يونيو لتفكيك الدولة المصرية، مؤكدًا أن القوات المسلحة حافظت على تماسك الجبهة الداخلية في البلاد.

وشدد على أن القوات المسلحة نجحت في الحفاظ على البلاد من التفكك مثلما حدث في العراق، مشيرًا إلى أنه منذ 2011 وحتى 2013 كانت هناك محاولة دؤوبة من الإخوان لفك الحزام الأساسي، والذي يربط الدولة والوطن، وهو ما تم في العراق من تسريح الجيش العراقي من خلال الحاكم المدني الأمريكي وتسريح الحرس الجمهوري كذلك.

ولفت إلى أن من حافظ على كيان الدولة وحماها من السقوط هو الجيش والداخلية وكل أجهزة الدولة، جاء ذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان.

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