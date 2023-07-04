عاجل
قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مستشفى جنين بالرصاص الحي طبيبة تكشف أعراض الحمي الخبيثة والسر في الحيوانات رئيس شعبة الدخان يكشف سر الارتفاع الجنوني لأسعار السجائر في الأسواق (فيديو) ضياء رشوان يشيد بالحوار الوطني.. أعاد روح ثورة 30 يونيو رأس رمسيس الثاني يعود لأحضان مصر
الثلاثاء 04 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

طريقة عمل ميني كرواسان بالشوكولاتة لضيافة المناسبات

ميني كرواسان بالشوكولاتة
ميني كرواسان بالشوكولاتة

يعتبر ميني كرواسان بالشوكولاتة من أطيب واشهي الوصفات التي يمكن صنعها في المناسبات،  ويفضلها الكثيرين، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير وصفة حلى الكرواسان الصغير الحجم والمحشي بالشوكولاتة.

ميني كرواسان بالشوكولاتة

مقادير ميني كرواسان بالشوكولاتة

- لتحضير عجينة الكرواسان :
طحين : 2 كوب
ماء دافئ : ربع كوب
حليب : ربع كوب (سائل)
سكر : 2 ملعقة كبيرة
ملح : ملعقة صغيرة
الخميرة الفورية : ملعقة صغيرة
الزبدة : ملعقة كبيرة ونصف (بدرجة حرارة الغرفة)
الزبدة : نصف كوب (و2 ملعقة كبيرة كمية إضافية / باردة)
صفار البيض : 1 حبة (مخفوق)
- الحشوة :
الشوكولاتة : قالب (مقطعة مكعبات صغيرة)

ميني كرواسان بالشوكولاتة
txt

اصنعي أشهي كيكة جزر لمرضى السكري

طريقة التحضير

لتحضير عجينة الكرواسون: في وعاء للخلط، ضعي الطحين، والسكر، والملح، والخميرة، والزبدة بدرجة حرارة الغرفة، والماء، واخلطي المكونات حتى الحصول على عجينة ناعمة القوام، غلّفي العجينة بورق النايلون وأدخليها الثلاجة لمدة ساعة.
الكمية الباردة من الزبدة قسميها لثلاثة أقسام وافرديها وضعيها على قطع نايلون وغطيها وضعيها في الثلاجة.
افردي العجينة على السطح المراد العمل عليه مع رشة طحين بشكل مربع، ثم ضعي في وسطها الزبدة الباردة، وأغلقي الأطراف فوق الزبدة وارجعي افرديها مرة أخرى حتى الحصول على الشكل المربع.
ضعي العجينة في صينية فرن وغلفيها بورق نايلون لاصق وأدخليها الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة.
أخرجي عجينة الكرواسون من الثلاجة وافرديها على السطح مع رشة طحين، وكرري الخطوة لعدة مرات وأخيراً أدخليها إلى الثلاجة لمدة ليلة كاملة.
افردي العجينة وقطعيها إلى مثلثات رفيعة وصغيرة الحجم.
وزعي الشوكولاتة على قطع العجين ولفيها من القاعدة حتى الطرف.
ادهني حبات الكرواسان بالبيض المخفوق، ثم أدخلي حبات الكرواسون بعد وضعها في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 200 لمدة 15 دقيقة حتى تكتسب اللون الذهبي.
أخرجي الصينية من الفرن وقدميه دافئاً أو بارداً.

مواد متعلقة

اصنعي كيكة الفراولة بالكريمة بخطوات بسيطة

اصنعي ميني تشيز كيك بالشوكولاتة لضيافة المناسبات

عصير الرمان يعالج التهاب المفاصل .. أبرز الفوائد وطريقة التحضير
الجريدة الورقية