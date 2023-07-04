إسراء عويس تحقق ذهبية الوثب الطويل بدورة الألعاب العربية

حققت إسراء عويس لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى الميدالية الذهبية لمنافسات الوثب الطويل بدورة الألعاب العربية المقامة حاليا بالجزائر.

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ونجح إسراء عويس في تحقيق الميدالية الذهبية لدورة الألعاب العربية بعد تحقيق مسافة 6.54 متر في المنافسات التي أقيمت اليوم بمدينة وهران بالجزائر.

وكانت بعثة منتخب مصر لألعاب القوي وصلت يوم الأحد الماضي إلى الجزائر للمشاركة في دورة الألعاب العربية التي تقام خلال الفترة من 5 حتى 15 يوليو الجاري.

وتتوجه البعثة من مطار الجزائر إلى مدينة وهران مباشرة.

كان في استقبال البعثة بمطار الجزائر الاستاذ محمد عبدالمقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد رفع الأثقال ورئيس بعثة مصر في دورة الألعاب العربية وتواجد البعثة الإدارية في مطار القاهرة لإستقبال اللاعبين وانهاء الاجراءات والذي يضم خالد حسن مسئول مالي ومحمد عبد العليم مسئول للتسكين ولميس غازي ومحمود حمدي مسئول فني .



أعضاء بعثة منتخب مصر لألعاب القوى المشاركة في دورة الألعاب العربية

وتتكون بعثة ألعاب القوى من اللاعبين مصطفى عمرو في دفع الجلة وإسراء عويس في الوثب الطويل وإيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح ومصطفى الجمل في رمي المطرقة.

وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية في بعض منافسات ألعاب القوى ورفع الأثقال فقط.

ويتابع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية كافة تفاصيل البعثة التي تم تجهيزها في وقت قياسي والتواصل مع الأستاذ محمد عبدالمقصود للاطمئنان على كافة الترتيبات وحل صعوبات تسجيل البعثة بعد التواصل مع اللجنة المنظمة لتذليل كافة العقبات للبعثة المصرية.

وتقام منافسات ألعاب القوى لدورة الألعاب العربية في مدينة وهران بالجزائر بعدما تم نقلها من مدينة زرالدة .

ويلحق وفد رفع الأثقال ببعثة مصر يوم 9 يوليو الجاري للمشاركة في المنافسات.

في سباق متصل حقق مصطفى عمرو لاعب منتخب مصر لألعاب القوى الميدالية الذهبية لمنافسات دفع الجلة بدورة الألعاب العربية المقامة حاليا بالجزائر.

ونجح مصطفى عمرو في تحقيق الميدالية الذهبية لدورة الألعاب العربية بعد تحقيق مسافة 20.52 متر في المنافسات التي أقيمت اليوم بمدينة وهران بالجزائر.