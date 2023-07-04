استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. فرصة للمخطوبين
شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-7-2023، استقرارا ملحوظا على المستويين العالمي والمحلي، وبدأ سعر الذهب عيار 21 اليوم بـ 2220 للجرام ثم ارتفع إلى 2230 جنيها، ثم عاود التراجع إلى نفس سعر مستهل التعاملات
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استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
أسعار الذهب اليوم
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,537 شراء 2,549
أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,326 شراء 2,336
أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,220 شراء 2,230
أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,903 شراء 1,911
أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,480 شراء 1,487
أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,269 شراء 1,274
الاونصة بيع 78,905 شراء 79,261
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,760 شراء 17,840
الكيلو بيع 2,537,143 شراء 2,548,571
هذه الأسعار دون حساب المصنعية، إذ تختلف المصنعية من تاجر لاَخر ومن منطقة لاخرى، وتختلف أسعار الذهب من مكان لاخر بشكل طفيف.