استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. فرصة للمخطوبين

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-7-2023، استقرارا ملحوظا على المستويين العالمي والمحلي، وبدأ سعر الذهب عيار 21 اليوم بـ 2220 للجرام ثم ارتفع إلى 2230 جنيها، ثم عاود التراجع إلى نفس سعر مستهل التعاملات

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استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,537 شراء 2,549

أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,326 شراء 2,336

أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,220 شراء 2,230

أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,903 شراء 1,911

أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,480 شراء 1,487

أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,269 شراء 1,274

الاونصة بيع 78,905 شراء 79,261

سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,760 شراء 17,840

الكيلو بيع 2,537,143 شراء 2,548,571

هذه الأسعار دون حساب المصنعية، إذ تختلف المصنعية من تاجر لاَخر ومن منطقة لاخرى، وتختلف أسعار الذهب من مكان لاخر بشكل طفيف.