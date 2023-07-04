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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. فرصة للمخطوبين

الذهب - ارشيفية
الذهب - ارشيفية

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-7-2023، استقرارا ملحوظا على المستويين العالمي والمحلي، وبدأ سعر الذهب عيار 21 اليوم بـ 2220 للجرام ثم ارتفع إلى 2230 جنيها، ثم عاود التراجع إلى نفس سعر مستهل التعاملات

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استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم 

الوحدة    سعر الذهب بالجنيه المصري

أسعار الذهب عيار 24      بيع 2,537 شراء 2,549

أسعار الذهب عيار 22      بيع 2,326 شراء 2,336

أسعار الذهب عيار 21      بيع 2,220 شراء 2,230

أسعار الذهب عيار 18      بيع 1,903 شراء 1,911

أسعار الذهب عيار 14      بيع 1,480 شراء 1,487

أسعار الذهب عيار 12      بيع 1,269 شراء 1,274

الاونصة   بيع 78,905 شراء 79,261

سعر الجنيه الذهب اليوم     بيع 17,760 شراء 17,840

الكيلو    بيع 2,537,143 شراء 2,548,571

هذه الأسعار دون حساب المصنعية، إذ تختلف المصنعية من تاجر لاَخر ومن منطقة لاخرى، وتختلف أسعار الذهب من مكان لاخر بشكل طفيف.

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