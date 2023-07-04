وزير الرياضة يهنئ المنتخب الأوليمبي لتأهله لأوليمبياد باريس والصعود لنهائي أمم أفريقيا

خلال تواصله مع بعثة المنتخب، ثمّن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الفوز الذي حققه المنتخب الأوليمبي لكرة القدم علي المنتخب الغيني، بهدف مقابل لا شيء للاعب محمد شحاته، وذلك في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عام والمؤهلة لأوليمبياد باريس.

وقال الدكتور أشرف صبحي موجهًا رسالته للاعبي وجهاز المنتخب : "يسعدني أن أنقل لكم تهنئة القيادة السياسية، التي طالما تعتبر الرياضة والرياضيين أمنًا قوميًا، وتدعم دائمًا الرياضة المصرية في مختلف المحافل والأصعدة، كما يسرني أن أنقل لكم تهنئة كل أسرة الرياضة المصرية، لتأهلكم للأوليمبياد والوصول للمباراة النهائية، وأن شاء الله يتحقق اللقب القاري".

أشرف صبحي : أنقل لكم تهنئة القيادة السياسية والجماهير المصرية تُقدر جهدكم الكبير والتأهل لأوليمبياد باريس والوصول إلي النهائي القاري

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه بفضل التخطيط العلمي والإستراتيجية التى يتم العمل وفقا لها مع المنتخبات الوطنية، فضلًا عن توفير كل سُبل الدعم لها، أصبحت الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى العالمي.

وأشار الوزير إلي الدعم الذى تقدمه الوزارة إلى كافة الاتحادات الرياضية لتنفيذ برامجها، وإعداد اللاعبين واللاعبات لمختلف المنافسات، فى ضوء سياسة الوزارة نحو استدامة الانجازات التى تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

صبحي: أتمني مواصلة اللاعبين التركيز وتقديم أداءً يليق بكرة القدم المصرية في النهائي

وطالب الوزير اللاعبين بمواصلة الأداء القوي وتحقيق لقب البطولة، وتقديم أداءً يليق بكرة القدم المصرية، وبذل كل المجهود من أجل الفوز في مبارياتهم بالأولمبياد وتحقيق نتائج إيجابية، مشيرًا أن المنتخب الأوليمبي تقف خلفه الدولة المصرية كلها وتدعمه.

صيحي: الدولة المصرية توفر كل الإمكانيات للمنتخب الأولمبي لتقديم أداء مميز في الأولمبياد



ولفت وزير الشباب والرياضة، إلي أن الدولة المصرية من خلال الوزارة وكافة الجهات المعنية ستعمل علي تذليل كل العقبات التي قد تواجه الفريق، أو التي قد تظهر في المستقبل، وذلك من أجل تقديم نتائج إيجابية بالأولمبياد، حيث أن منتخبنا لا يسعي للتمثيل المشرف ولكن الميدالية هي طموحهم.

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