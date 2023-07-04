تركيا تراجعت عن مواقفها المعادية لمصر وتحترم القيادة السياسية (فيديو)

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تركيا تقوم بعمل استدارة كاملة لمواقفها التي كانت ضد مصر وتعود للعلاقات الطبيعية وتحترم الإرادة المصرية التي لم تتحرك مصر عنها.

أصعب 10 سنوات مليئة بالمشكلات والتحديات التي واجهها العالم

وأضاف خالد عكاشة خلال لقاء له في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي "مصطفى شردي"، المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم، أن وزارة الخارجية المصرية قدمت أفضل أداء لإدارة ملفات مصر الإقليمية والدولية الأشد تعقيدا، والعالم كله يكاد يجمع أن هذا العقد وهذه الـ 10 سنوات أصعب 10 سنوات مليئة بالمشكلات والتحديات التي واجهها العالم كله سواء كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن الذين يديرون هذه الفترة التي فيها كل هذه التعقيدات يجب أن نحييهم في هذا اليوم وهم أصحاب إنجاز حقيقي، متابعا أن اليوم في عام 2023

وأوضح أن مصر أيضا لم يكن لديها أي علاقات مع دول البحر المتوسط غير العلاقات الرسمية التي لا تتعدى حدود التمثيل والسفارات ولكن حاليا نقوم بعمل شراكة استراتيجية مع أهم دولتين على حوض البحر المتوسط وهما اليونان وقبرص.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، أن مصر و تركيا سترفعان مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما لمستوى السفراء.

وبحسب بيان الخارجية المصرية، فقد رشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شين كسفير لها في القاهرة.

هذا ويأتي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.

وتهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين مصر و تركيا من جديد، كما تعكس عزمهما المشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.

من جانبها رحبت جامعة الدول العربية بخطوة رفع مستوى العلاقات واعتبرتها "تطورا إيجابيا يسهم في تهدئة الأجواء في الإقليم".

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أحمد أبو الغيط إن أبو الغيط يرى أن هذا القرار يسهم أيضا في تعزيز التواصل الدبلوماسي "كسبيل لحل المشكلات".

ويأتي التقارب بين القاهرة وأنقرة بعد عشر سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية في أعقاب الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي في 2013.

والشهر الماضي، ذكرت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري عبّر لنظيره التركي المعين حديثاً هاكان فيدان عن تطلعه للعمل بشكل مشترك من أجل استمرار مسار تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وعودتها إلى طبيعتها.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن الاتصال بين الوزيرين تناول "ملفات التعاون الثنائي وتبادل الزيارات على مختلف المستويات، فضلاً عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك".

وذكر البيان أن الوزير التركي أكد لشكري أهمية المضي قدما في الدفع بمسيرة استعادة كامل العلاقات بين البلدين، ومرحباً ببداية التواصل مع نظيره للعمل نحو تعزيز التفاهم والمصالح المشتركة تحقيقا لمصالح الشعبين المصري والتركي.