مصرع 4 وإصابة 20 شخص فى  انقلاب  ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربي

مصرع واصابة أشخاص فى انقلاب ميكروباص

لقي 4 أشخاص مصرعهماووأصيب 20 آخرين اليوم الثلاثاء في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز الفشن جنوب بني سويف وتم نقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز الفشن، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

وانتقلت 10 سيارات إسعاف تابعتان لمرفقي بني سويف والمنيا إلي محل الواقعة وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص وهم «رشدى.م.م»50 سنة،و«شذا.م.م» 12سنة،و«مريم.ش.ر» 12 سنة، و«مالك.م.ك» سنتين وتم إيداعهم بمشرحة مستشفي سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون وهم «أحمد.م.م»7 سنوات مصاباً بجروح و كدمات،«ماجده.م.ع» 30 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و«محمود.م.م» 10 سنوات مصاباً بجروح وكدمات، و«مهاب.م.م» 5 سنوات مصاباً بغيبوبة، و«محمود.ج.م» 35 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، و«رحاب.م.م» 8 سنوات مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومجهول الإسم 10 سنوات، و«هلال.ع.ع» 22 سنة، مصاباً بجرح قطعي بالذقن حوالي 2 سم وسحجات بالجسم، و«حربي.ع.ع» 27 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات بالجسم، «عيد الرحمن.م.م» 8 سنوات مصاباً سحجات وكدمات بالجسم، و«اسماء.م.م» 35 سنة، مصابة بسحجات بالجسم، و«صباح.ت.ش» 52 سنة، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم.

كما أصيب مجهول الإسم والهوية 50 سنة، مصابا بغيبوبة، و«اسماء.م.م» 35 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ، و«يوسف.م.ف» 12 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، و«محمد.ف.ع» 39 سنة، مصاباً بسحجات بالجسم، و«حبية.م.ف» 10 سنوات مصابة بسحجات بالجسم، و«مي.م.ف» 6 سنوات مصابة بكدمة بالانف، و« أحمد.م.ف» 7 سنوات مصاباً بسحجات بالجسم، ومجهول الاسم،50 سنة مصاباً بغيبوبة.

تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة.