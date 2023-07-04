حضري برغر التونا على خطى المطاعم للرجيم

يعد برغر التونا للرجيم من أطيب وأشهي وصفات الرجيم غير تقليدية، التي يفضلها الكثيرين، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها وتمتعي بوجبة البرغر الرائعة الخفيفة على المعدة والقليلة السعرات الحرارية.

برغر التونا

مقادير برغر التونا للرجيم

- البطاطس : 1 حبة (كبير الحجم / مُقشَّرة ومُقطَّعة إلى مكعبات)

- التونا : 3 عبوة (كبيرة الحجم / مصفاة)

- البيض : 1 حبة

- البصل : ربع كوب (مقشر ومفروم)

- الخردل : ملعقة كبيرة

- بقسماط : ملعقة كبيرة (أو أكثر)

- الثوم : فص (مهروس)

- بهارات إيطالية : ملعقة صغيرة (متوفِّرة في السوبرماركت)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

برغر التونا

طريقة التحضير

تُضاف مُكعبات البطاطس إلى قدر صغيرة حاوية الماء، حتى يغمرها هذا الأخير. يُرشُّ الملح، وتُسلق البطاطس على حرارة خفيفة إلى متوسِّطة، وذلك حتى يغلي الماء. ثمَّ، تُصفَّى البطاطس، وتعاد إلى القدر لدقيقتين، مع تغطية هذه الأخيرة، وتُصفَّى بعدها مُجدَّدًا، فتهرس بالشوكة، وذلك في وعاء كبير الحجم.

في الوعاء الحاوي البطاطس المهروسة، تُفقس البيضة، ويُضاف التونا والبصل والخردل والثوم والبقسماط والبهارات (البهارات الإيطاليَّة والملح والفلفل الأسود). تُخلط المكوِّنات جيِّدًا، بشريط الخفَّاق، وذلك على سرعة متوسِّطة، حتَّى يتشكَّل خليط متجانس.

يُقسم الخليط إلى 8 أقسام متساوية، ويُشكَّل كلُّ قسم منها على هيئة دائرة.

يُسخَّن الزيت على حرارة متوسِّطة، وتُقلى دوائر التونا، لثلاث دقائق من كلِّ جهة، وذلك حتَّى تتحوَّل إلى مُقرمشة وبُنيَّة اللون