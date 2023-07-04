المنتخب الأولمبي يفوز على غينيا ويتأهل لأولمبياد باريس ونهائي أفريقيا

نجح المنتخب الأولمبي في تحقيق الانتصار على نظيره المنتخب الغيني بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد طنجة، في إطار مواجهات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام في المغرب 2023.

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ملخص مباراة المنتخب الأولمبي وغينيا

سجل هدف المنتخب الأولمبي في شباك غينيا اللاعب محمد محمد شحاته في الدقيقة 8 من الشوط الأول، والذي جاء من أول هجمة صريحة وقوية للفراعنة في النصف الأول من المباراة.

وكان يمتلك المدرب ميكالي عدد من اللاعبين على مقاعد البدلاء وهم محمد مغربي ومصطفي ميسي وعلي زعزع ومحمد أشرف وعبدالرحمن أجويرو ومحمود جهاد ومحمد سيحه وعماد ميهوب ومحمد سمير وأحمد فوزي.

قام المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي بالاعتماد على التغييرات لتغير نتيجة اللقاء لصالح المنتخب الأولمبي أو على الأقل تظل كما هي حتى لا يخسر اللقاء، وأجرى تبديلات بنزول اللاعب محمد أشرف بدلًا من اللاعب حاتم محمد في الدقيقة 46.

كما شهدت الدقيقة نزول مصطفي سعد ميسي في الدقيق 62 بدلًا من اللاعب أحمد عاطف، لتحسين المستوى الهجومي، ومستوى اللاعبين في الحفاظ على الكرة، وفي الدقيقة 78 أجرى الفراعنة تبديلين دفعه واحدة بدخول عبدالرحمن عاطف ومحمود جهاد بدلًا من أسامه فيصل ومحمود صابر، وفي الدقيقة 92 خروج ابراهيم عادل ودخول إبراهيم زعزع.

وشهدت المباراة 4 بطاقات صفراء على كل من إبراهيم عادل وأحمد عاطف السيد ومثلهم على لاعبي منتخب غينيا على عثمان كمارا ونابي يوسف اولاري.

وينتظر المنتخب الأولمبي الفائز من مباراة المغرب ومالي في المواجهة النهائي لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام المقامة بالمغرب.

الجمهور ينتقد لاعبي منتخب مصر

رغم الفوز لكن الجمهور انتقد بشده مستوى لاعبي الفريق الأولمبي، وسط طرح تساؤلات بالجملة حول كيف سنخوض لقاء النهائي، وشاهد الجمهور هبوط كبير في مستوى اللاعبين للمواجهة الثانية على التوالي بعد لقاء الجابون الماضي في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات.

بدأ المنتخب الأولمبي المباراة بتشكيل مكون من حمزة علاء في حراسة المرمي، ورباعي في خط الدفاع مكون من أحمد عيد ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وحاتم سكر، وفي خط الوسط محمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا ومحمود صابر، وفي خط الهجوم أحمد عاطف قطة وأسامة فيصل وإبراهيم عادل.

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