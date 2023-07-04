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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

طريقة عمل صينية اللحم للرجيم

صينية اللحم للرجيم
صينية اللحم للرجيم

تعد صينية اللحم للرجيم من أشهي وأسهل وصفات التخسيس، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير وصفة مميزة لرجيمك وتحافظي على وزنك المثالي.

صينية اللحم للرجيم

مقادير صينية اللحم


- فيليه اللحم : 500 غراماً (مقطع شرائح)
- دقيق : ربع كوب
- أعشاب مجففة : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- الفلفل الأحمر : قرن (مفروم)
- مرق دجاج : ثلاث أرباع الكوب
- الخل الأحمر : ربع كوب
- الفطر : 2 كوب (طازج ومقطع أنصاف)

صينية اللحم للرجيم
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طريقة التحضير

اخلطي المرق مع الدقيق، والملح، والأعشاب المجففة، في قدر على نار متوسطة حتى تتماسك الصلصة.
قلبي اللحم، والفطر، والفلفل الأحمر  في مقلاة على نار عالية حتى يصبح بني اللون، ثم أضيفي الخل وقلبي.
انقلي المزيج إلى طبق الفرن، ثم صبي خليط المرق فوقه وغطي الطبق بورق الألمنيوم وأدخليه الفرن على حرارة متوسطة لمدة 30 دقيقة.
ارفعي الألمنيوم عن الطبق، وحمري الوجه، وقدمي صينية اللحم ساخنة إلى جانب طبق من الأرز.

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