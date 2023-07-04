جيش الاحتلال يفتح النار داخل مستشفى جنين الحكومي

نشيت اشتباكات عنيفة بين عناصرالجيش الإسرائيلي و فلسطينيين، وذلك في مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية.

وتعد الاشتباكات هي الأعنف منذ بدء العملية العسكرية.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد ساعات من وقوع عملية دهس وإطلاق نار في مدينة تل أبيب الإسرائيلية، خلفت عددا من الإصابات.

وزيرة الصحة الفلسطينية

من جهتها، ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن "الجيش الإسرائيلي ينقل عدوانه إلى مستشفيات جنين ويطلق النار داخلها.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى جنين الحكومي وأطلقت النار بداخله، مما أدى إلى وقوع 3 إصابات بينها إصابتان خطيرتان، وكذلك اقتحمت مستشفى ابن سينا بالمدينة.

يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، قائلا: "سنعرف كيف ندخل حيث نريد ومتى نحتاج ومتى نختار، ولن يكون هناك مكان آمن للإرهابيين، ومن فر اليوم سنعثر عليه غدا".

وبالتزامن، ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو عقد تقييما أمنيا بشأن الوضع في جنين.

فرار آلاف الفلسطينيين

وفر آلاف الفلسطينيين بعد بدء العملية العسكرية الإسرائيلية، بحثا عن ملاذ آمن في مراكز إيواء ولدى أسرهم خارج المخيم، حسبما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال عمدة جنين، نضال العبيدي، إن نحو 4 آلاف فلسطيني فروا من المخيم، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين على مدى يومين إلى 11 قتلى.

ويشير السكان إلى أن إمدادات المياه والكهرباء انقطعت عن المخيم.

والتزم السكان في أنحاء الضفة الغربية بإضراب عام احتجاجا على العملية الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال جنرال دانيال هاغاري، إن إسرائيل أطلقت عمليتها تلك لأن نحو خمسين هجوما خلال العام الماضي خرجت من جنين.

واصيب 4 مواطنين بينهم طفل من "كفر دان" أصيبوا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال، بالرصاص الحي والشظايا والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينما أصيب الخامس في بلدة اليامون بالرصاص الحي في ظهره، خلال مواجهات.

ارتفاع عدد شهداء فلسطين جراء عدوان الاحتلال على جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، مقتل مواطن متأثراً بجروح حرجة في الرأس، أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين، وهو ما يرفع عدد قتلى الاجتياح الإسرائيلي لجنين المستمر منذ، الاثنين، إلى 11 شخصا، فضلا عن إصابة نحو 100 بينهم 20 في حالة خطيرة.

وذكرت الوزارة أن 3 مواطنين أصيبوا مؤخرا برصاص الاحتلال الحي داخل ساحة مستشفى جنين الحكومي، اثنان منهم بجروح خطيرة.

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