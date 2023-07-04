رسميًا.. الشباب يعلن التعاقد مع كويلار حتي 2026

أعلن نادي الشباب مساء اليوم الثلاثاء رسميا التعاقد مع الكولومبي جوستافو كويلار نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وذلك لتدعيم صفوف الليوث خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي بيان " تويتر " : رسميًا.. الدولي الكولمبي "جوستافو كويلار "شبابيًا لثلاثة مواسم حتى عام 2026 بعدما اجتاز اللاعب الاختبارات الطبية.



وانضم كويلار لصفوف الهلال موسم 2019- 2020 قادمًا من فلامنجو البرازيلي.وشارك الزعيم في الموسم الماضي 2022/2023 في 30 مباراة بمختلف المسابقات صنع هدفًا واحدًا خلال 2663 دقيقة لعب.

في سياق متصل أعلن الشباب السعودي تعاقده مع المدرب الأرجنتيني خوان براون لتدريب فريقه درجة الشباب أي المراحل السنية وليس الفريق الأول.

تكليف براون تدريب الشباب السعودي

وتم تكليف براون لتدريب الفريق الأول المتواجد في النمسا حاليًا في معسكر مغلق استعدادًا للموسم الجديد بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول.

ويتفاوض الشباب وفقًا للتقارير الصحفية حاليًا مع مدرب الهلال الأسبق جورجيوش دونيس.

ويستمر معسكر نادي الشباب في النمسا لمدة 3 أسابيع، يخوض خلاله الفريق 4 مباريات ودية، على أن يعود إلى المملكة قبل نهاية الشهر من أجل خوض مبارياته في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

ويتواجد فريق الشباب في المجموعة الثالثة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بجوار النصر السعودي، والزمالك المصري، والاتحاد المنيستيري التونسي.

وتأتي أولى مباريات الشباب في البطولة العربية للأندية أمام فريق الزمالك المصري، والتي ستقام يوم الجمعة الموافق 28 يوليو المقبل في ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وكشفت صحيفة "سبورت" الفرنسية أن مسؤولين من نادي الشباب فتحوا خطو اتصال مع ألكسندر لاكازيت، وشرحوا له مشروع الفريق المستقبلي، سعيًا للحصول على توقيعه.

ووفقًا للصحيفة لم يعط لاكازيت صاحب الـ32 عامًا أي وعود للمسؤولين السعوديين، رغم حصوله على كل تفاصيل المشروع.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن لاكازيت لا يُظهر رغبة في مغادرة ليون قائلة: "ألكسندر الآن في إجازة بعد موسم ناجح ولا يريد الضغط عليه".