اصنعي البروستد المشوي للرجيم بخطوات البسيطة

يعتبر البروستد المشوي والسهل للرجيم من أشهي الوصفات التي يمكن صنعها والمفضلة لديكِ من دجاج البروستد، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها وتمتعي بالطعم الرائع للدجاج المقرمش والخفيف.

البروستد المشوي

مقادير البروستد المشوي

- الدجاج : دجاجة (كاملة ومقطعة 8 قطع)

- لبن زبادي : نصف كوب

- البيض : 3 حبات

- طحين : كوب

- بقسماط : كوب (مطحون)

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- سماق : ملعقة صغيرة

- ريحان ناشف : ملعقة صغيرة (مطحون)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

البروستد المشوي

طريقة التحضير

حمّي الفرن لدرجة حرارة 180مئوية.

في وعاء للخلط، ضعي قطع الدجاج، وأضيفي اللبن الزبادي، وتبلي بالملح، والفلفل الأسود، ونصف ملعقة صغيرة بابريكا، ونصف ملعقة صغيرة سماق، ونصف ملعقة صغيرة ريحان مطحون، وقلبي الدجاج بالبهارات جيداً، وضعي الوعاء في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

أخرجي وعاء الدجاج من الثلاجة.

اخفقي في طبق، البيض مع باقي كمية الملح والفلفل الأسود.

ضعي الطحين في طبق جانبي.

أضيفي الكمية المتبقية من الريحان والسماق والبابريكا للبقسماط وضعيه في طبق.

غمسي قطع الدجاج في الطحين ثم البيض ثم البقسماط.

ضعي الدجاج في صينية مبطنة بورق الزبدة.

أدخلي صينية الدجاج للفرن لمدة 30 دقيقة، ثم أخرجيها، واقلبي الدجاج على الجهة الثانية، ثم ضعيها مرة أخرى لمدة 30 دقيقة أو حتى التأكد من النضوج بشكل كامل.

قدمي البروستد ساخناً بجانب الصوصات المفضلة والسلطات.