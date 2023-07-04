عاجل
د. عبد السند يمامة: الوفد حزب معارض وجزء من النظام السياسي للدولة طفرة مصرية غير مسبوقة في محصول الأرز والإنتاجية تتصدر عالميًا إنقاذ مغامر قضى 137 يومًا في المحيط الأطلسي    تركيا تراجعت عن مواقفها المعادية لمصر وتحترم القيادة السياسية (فيديو) كندا تصدر تأشيرة جديدة للعاملين عن بعد
الثلاثاء 04 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

اصنعي البروستد المشوي للرجيم بخطوات البسيطة

البروستد المشوي
البروستد المشوي

يعتبر البروستد المشوي والسهل للرجيم من أشهي الوصفات التي يمكن صنعها والمفضلة لديكِ من دجاج البروستد، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها وتمتعي بالطعم الرائع للدجاج المقرمش والخفيف.

txt

حضري الدجاج المشوي السوري بخطوات سهلة

txt

طريقة عمل صينية لحم الريش المشوي

البروستد المشوي

مقادير البروستد المشوي

- الدجاج : دجاجة (كاملة ومقطعة 8 قطع)
- لبن زبادي : نصف كوب
- البيض : 3 حبات
- طحين : كوب
- بقسماط : كوب (مطحون)
- بابريكا : ملعقة صغيرة
- سماق : ملعقة صغيرة
- ريحان ناشف : ملعقة صغيرة (مطحون)
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

البروستد المشوي
txt

حضري دجاج تكا مسالا علي الطريقة الهندية الأصلية

طريقة التحضير

حمّي الفرن لدرجة حرارة 180مئوية.
في وعاء للخلط، ضعي قطع الدجاج، وأضيفي اللبن الزبادي، وتبلي بالملح، والفلفل الأسود، ونصف ملعقة صغيرة بابريكا، ونصف ملعقة صغيرة سماق، ونصف ملعقة صغيرة ريحان مطحون، وقلبي الدجاج بالبهارات جيداً، وضعي الوعاء في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.
أخرجي وعاء الدجاج من الثلاجة.
اخفقي في طبق، البيض مع باقي كمية الملح والفلفل الأسود.
ضعي الطحين في طبق جانبي.
أضيفي الكمية المتبقية من الريحان والسماق والبابريكا للبقسماط وضعيه في طبق.
غمسي قطع الدجاج في الطحين ثم البيض ثم البقسماط.
ضعي الدجاج في صينية مبطنة بورق الزبدة.
أدخلي صينية الدجاج للفرن لمدة 30 دقيقة، ثم أخرجيها، واقلبي الدجاج على الجهة الثانية، ثم ضعيها مرة أخرى لمدة 30 دقيقة أو حتى التأكد من النضوج بشكل كامل.
قدمي البروستد ساخناً بجانب الصوصات المفضلة والسلطات.

مواد متعلقة

جيسوس يكشف سر تفضيل تدريب الهلال عن المنتخب السعودي

الزمالك يُعيد فتح مدرسة الفن بثلاثية أمام "المقاولون" .. الشوط الأول

حضري دجاج تكا مسالا علي الطريقة الهندية الأصلية

طريقة عمل فراخ مشوية بالزبادي لسفرة رمضان
الجريدة الورقية