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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الهلال يضع قدمًا في مجموعات البطولة العربية بالفوز على الصفاقسي

الهلال السوداني
الهلال السوداني

حقق فريق نادي الهلال السوداني الانتصار بهدف دون مقابل على نظيره الصفاقسي التونسي، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد 14 جانفي، في إطار مباريات الذهاب عن دور التصفيات الثاني بالبطولة العربية للأندية 2023.

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ملخص مباراة الهلال والصفاقسي

سجل هدف فريق الهلال الوحيد في المباراة اللاعب محمد عبد الرحمن، ليضع الفريق السوداني قدمًا في دور المجموعات من البطولة العربية، حيث من المقرر أن يتواجد الفريق في المجموعه الأولى.

يعتبر نادي الصفاقسي واحد من الأندية الأكثر حصدًا للقب البطولة العربية بلقبين في نسخ أعوام 2000 و 2004، بينما لم يحقق الفريق السوداني اللقب في أي مرة سابقة 

من المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة الهلال والصفاقسي للمجموعه الأولى من البطولة العربية والتي تضم كل من أندية الاتحاد السعودي والترجي التونسي ونادي الشرطة العراقي.

مباراة الإياب بين الهلال والصفاقسي

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الصفاقسي والهلال السوداني يوم السبت المقبل الموافق 8 من شهر يوليو الجاري، على ملعب ستاد الطيب المهيري، والتي تنطلق في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية عشر ظهرًا بتوقيت الخرطوم، والحادي عشر بتوقيت تونس.

تنطلق منافسات البطولة العربية يوم 27 من شهر يوليو الجاري، وتنتهي في شهر مايو من العام المقبل 2024، وتنقسم إلى 4 مجموعات، تضم المجموعة الأولى أندية الاتحاد والشرطة والترجي، ويتواجد في المجموعة الثانية الأهلي الليبي والهلال السعودي والسد القطري والوداد المغربي.

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مجموعات البطولة العربية للأندية

ويتواجد في المجموعة الثالثة كل من أندية النصر والشباب من السعودية، والزمالك والاتحاد المنستيري التونسي، وتضم المجموعة الرابعة أندية الوحدة وشباب بلوزداد والكويت الكويتي والرجاء المغربي.

انتهت أخر مباراة لنادي الهلال بتحقيق الانتصار بخمسة أهداف دون مقابل على نادي الشرطة بالدوري السوداني، على الجانب الأخر تعادل الصفاقسي مع فريق الاتحاد المنستيري بهدف لكل فريق بالدوري التونسي.

تعتبر الاندية التونسي هي الثانية من حيث الاكثر تحقيقًا للبطولة برصيج 7 بطولات بعد الاندية السعودية برصيد 9 بطولات، وبدون أي لقب للأندية السودانية.

 

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