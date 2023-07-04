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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

عمر السناري يكشف تفاصيل الفيلم القصير "إنسان عابث"

الفنان الشاب عمر
الفنان الشاب عمر السناري

يستعد الفنان الشاب عمر السناري، لتصوير مشاهد من أحدث أعماله السينمائية، ويشارك في فيلم قصير بعنوان "إنسان عابث"، من إخراج أحمد السيد، وعدد من الممثلين الشباب.

عمر السناري يشارك في فيلم قصير بعنوان "إنسان عابث"

وتدور أحداث الفيلم القصير "إنسان عابث"، حول حياة شاب يعمل في مجال الموديل وسط عقبات عديدة أجبرته على وضع حد لهذه المشكلات بطرق غريبة وضعته في جانب مظلم من العالم.

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وأوضح عمر السناري، أن العمل سوف يتم تصويره في أكثر من دولة عربية ومنها الكويت، استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبله، بعدد من المهرجانات الدولية.


   
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ويضم "إنسان عابث"، عدد من النجوم الشباب الصاعدين في عالم الفن، الذين تحمسوا للتجربة من أجل أمل في مشاركة الفيلم بعدد من المهرجانات الدولية

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