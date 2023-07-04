عمر السناري يكشف تفاصيل الفيلم القصير "إنسان عابث"

يستعد الفنان الشاب عمر السناري، لتصوير مشاهد من أحدث أعماله السينمائية، ويشارك في فيلم قصير بعنوان "إنسان عابث"، من إخراج أحمد السيد، وعدد من الممثلين الشباب.

عمر السناري يشارك في فيلم قصير بعنوان "إنسان عابث"

وتدور أحداث الفيلم القصير "إنسان عابث"، حول حياة شاب يعمل في مجال الموديل وسط عقبات عديدة أجبرته على وضع حد لهذه المشكلات بطرق غريبة وضعته في جانب مظلم من العالم.

وأوضح عمر السناري، أن العمل سوف يتم تصويره في أكثر من دولة عربية ومنها الكويت، استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبله، بعدد من المهرجانات الدولية.





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ويضم "إنسان عابث"، عدد من النجوم الشباب الصاعدين في عالم الفن، الذين تحمسوا للتجربة من أجل أمل في مشاركة الفيلم بعدد من المهرجانات الدولية