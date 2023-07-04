حضري مبروشة بالتوت الأزرق بخطوات بسيطة

تعتبر مبروشة بالتوت الأزرق، أشهي وصفة من الحلى الطيب والهش الخفيف، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بحشوة التوت الأزرق الرائع.

مبروشة بالتوت الأزرق

مقادير مبروشة بالتوت الأزرق

- الزبدة : نصف كوب (مكعبات باردة)

- طحين : كوب ونصف (منخّل)

- التوت الأزرق : كوب (طازج)

- سكر : نصف كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ربع ملعقة صغيرة

- صفار البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

مبروشة بالتوت الأزرق

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء للخلط، ضعي الطحين، والسكر، والملح، والبيكنج باودر، ثم اخلطي المكونات جيداً حتى تتداخل مع بعضها البعض.

أضيفي مكعبات الزبدة الباردة، ثم قلّبي بأطراف أصابعك مع خليط الطحين حتى يصبح كالفتات، ثم أضيفي صفار البيض والفانيليا.

اعجني المكونات حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

حضّري صينية فرن، ثم افردي ما يقارب ثلاثة أرباع كمية العجين في الصينية بالتساوي، ثم أضيفي التوت الأزرق الطازج ووزعيه فوق العجين، ثم ابرشي باقي كمية العجين بإستخدام المبشرة على الوجه.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 35 دقيقة حتى تنضج، ثم أخرجيها واتركيها جانباً حتى تبرد، ثم قطّعيها بالتساوي وقدميها.