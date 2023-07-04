عاجل
د. عبد السند يمامة: الوفد حزب معارض وجزء من النظام السياسي للدولة طفرة مصرية غير مسبوقة في محصول الأرز والإنتاجية تتصدر عالميًا إنقاذ مغامر قضى 137 يومًا في المحيط الأطلسي    تركيا تراجعت عن مواقفها المعادية لمصر وتحترم القيادة السياسية (فيديو) كندا تصدر تأشيرة جديدة للعاملين عن بعد
الثلاثاء 04 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

حضري مبروشة بالتوت الأزرق بخطوات بسيطة

مبروشة بالتوت الأزرق
مبروشة بالتوت الأزرق

تعتبر مبروشة بالتوت الأزرق، أشهي وصفة من الحلى الطيب والهش الخفيف، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بحشوة التوت الأزرق الرائع.

مبروشة بالتوت الأزرق
txt

حضري كيك الشوكولاتة الداكنة بالتوت الأحمر بأشهى طريقة

مقادير مبروشة بالتوت الأزرق

- الزبدة : نصف كوب (مكعبات باردة)
- طحين : كوب ونصف (منخّل)
- التوت الأزرق : كوب (طازج)
- سكر : نصف كوب
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- بيكنج بودر : ربع ملعقة صغيرة
- صفار البيض : 1 حبة
- الفانيليا : ملعقة صغيرة

مبروشة بالتوت الأزرق
txt

اصنعي أشهي كيكة جزر لمرضى السكري

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
في وعاء للخلط، ضعي الطحين، والسكر، والملح، والبيكنج باودر، ثم اخلطي المكونات جيداً حتى تتداخل مع بعضها البعض.
أضيفي مكعبات الزبدة الباردة، ثم قلّبي بأطراف أصابعك مع خليط الطحين حتى يصبح كالفتات، ثم أضيفي صفار البيض والفانيليا.
اعجني المكونات حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
حضّري صينية فرن، ثم افردي ما يقارب ثلاثة أرباع كمية العجين في الصينية بالتساوي، ثم أضيفي التوت الأزرق الطازج ووزعيه فوق العجين، ثم ابرشي باقي كمية العجين بإستخدام المبشرة على الوجه.
أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 35 دقيقة حتى تنضج، ثم أخرجيها واتركيها جانباً حتى تبرد، ثم قطّعيها بالتساوي وقدميها.

مواد متعلقة

اصنعي أشهي كيكة جزر لمرضى السكري

اصنعي كيكة الفراولة بالكريمة بخطوات بسيطة

اصنعي ميني تشيز كيك بالشوكولاتة لضيافة المناسبات

أضيفي لمسة مميزة في الأعياد وحضري ميني تشيز كيك بالشوكولاتة
الجريدة الورقية