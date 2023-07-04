محاكمة متهم بسرقة 900 ألف جنيه من شركة نقل أموال

أمرت النيابة العامة بالجيزة ياحالة ، عاملاً للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة 900 ألف جنيه من شركة نقل أموال يعمل بها.

وفي وقت سابق، قررت النيابة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة 900 ألف جنيه من شركة نقل أموال يعمل بها، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وكشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، هوية المتهم بسرقة 900 ألف جنيه من شركة نقل أموال بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن أحد العاملين بالشركة وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطه اعترف بالسرقة فتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وقد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بسرقة مجهول لمبلغ 900 ألف جنيه من شركة نقل أموال في مدينة 6 أكتوبر.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى أن أحد العاملين بالشركة وراء سرقة النقود، وتمكنوا من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وأرشد عن المبلغ المالي، وذكر أنه أنفق جزءا منه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كما لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 22 آخرين، اليوم الثلاثاء في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا جنوب غربي بني سويف وجاري نقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

وانتقلت 10 سيارات إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين جاري نقلهم إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، و22 مصابا آخرين جاري نقلهم لقسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة.

وفي واقعة اخري ، لقى شخص مصرعه ، وأصيب آخر فى مشاجرة بين عائلتين بقرية ميت سراج التابعة لمركز قويسنا بالمنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت البداية بتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع شخص وأصابة خر فى مشاجرة بين عائلتين بقرية ميت سراج التابعة لمركز قويسنا وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين.

تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.