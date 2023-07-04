تصريح مثير للرئيس الأمريكى يعطى أملا مزيفا لبقاء إسرائيل .. فيديو

فسر العميد محمود محي الدين، الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، مقولة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه “لو لم تكن إسرائيل موجودة، لكان علينا اختراعها”.

ووصف صراحة الرئيس الأمريكي بأنها قمة الصراحة والتطرف، منوهًا إلى أن حديثه أعطى الأمل المزيف للإسرائيليين من أجل البقاء.

ولفت إلى أن بقاء إسرائيل يعني الاندماج والانسجام في المنطقة، وليس بارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطيني بين الحين والآخر، موضحًا أن أمريكا اشترطت على إسرائيل العدول عن التعديلات التشريعية التي تتجنى على القضاء.

ونوه إلى أن أمريكا أخبرت إسرائيل أنها قبلتها عالميًا باعتبارها دولة ديموقراطية بمعنى فصلها بين السلطات وليس تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية.

ابتلاع الضفة الغربية

ولفت إلى أن بايدن يخشى على إسرائيل من الانهيار، ويكره نتنياهو ويراه يأخذها للهاوية، مؤكدًا أنه يتجنب مقابلته ولولا ضغط رئيس مجلس النواب الجمهوري لتجنب تحديد مقابلة معه آخر العام الحالي.

وشدد على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تخطط من أجل الاستيلاء على كافة أنحاء الضفة الغربية، وتعمل على تهجير الفلسطينيين منها، الأمر الذي يؤثر على الوضع في فلسطين والدول المجاورة خاصة الأردن.

وأفاد أنه رغم المناشدات الدولية التي أطلقتها العديد من المنظمات والدول بضرورة وقف الاقتحام على مخيم جنين، إلا أن قوات الاحتلال لم تسمع لأي نداء دولي أو مجتمعي.

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية يغلب عليها حزب اليمين المتطرف والذي يوضح نوايا هذا الحزب من خلال اقتحام مخيم جنين أو اقتحام المسجد الأقصى، كما نتنياهو يحلم بتوقيع اتفاقية سلام مع المملكة العربية السعودية، كما أن يعمل على الدعوة للديانة الإبراهيمية، جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد.