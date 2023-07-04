نقيب المحامين يتفقد أرض شطا المخصصة لمقر ونادي لفرعية دمياط

أجرى عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب جولة تفقدية لأرض شطا الكائنة بجوار مجمع محاكم دمياط، وذلك لإنشاء مقر ونادي لنقابة المحامين الفرعية بدمياط.

وخلال الجولة وجه نقيب المحامين الإدارة الهندسية بالنقابة العامة برفع المقاسات تمهيدًا لتجهيز الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع، كما وجه بسرعة استخراج التراخيص اللازمة لبدء أعمال الإنشاءات وتذليل كافة العقبات.

يذكر أن عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أجرى صباح اليوم جولة تفقدية لعمارات النقابة بمصيف جمصة، وذلك للوقوف على آخر أعمال التشطيبات تمهيداً لافتتاحه في أقرب وقت، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات والبدء في أعمال الفرش بتوفير أفضل وأرقى الأثاثات لتكون لائقة بالسادة المحامين.