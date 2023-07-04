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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

نقل 5 حالات حرجة من مستشفى أم المصريين بالجيزة لظرف طارئ

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

انقطع  التيار الكهربائي عن  مستشفى أم المصريين في الجيزة ،  عن بعض الأجزاء في المبنى بعد حدوث عطل في لوحة التحكم الرئيسية.

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نقل 5 حالات حرجة من مستشفى أم المصريين بالجيزة  بسبب انقطاع الكهرباء 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من مستشفى أم المصريين بانقطاع التيار الكهربائي بصورة جزئية عن المستشفى وعلى الفور وجه مساعد وزير الداخلية بسرعة الانتقال وإخطار الأجهزة المعنية.

وانتقلت أجهزة حي جنوب الجيزة ومسئولي طوارئ الكهرباء إلى موقع المستشفى وتم توصيل مولد كهربائي لتشغيل الكهرباء لحين إصلاح العطل، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجار إصلاح العطل في لوحة الكهرباء.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، نقل 5 حالات حرجة بينهم طفل حديث الولادة إلى 3 مستشفيات أخرى لتلقى العلاج.

 

كما لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 22 آخرين، اليوم الثلاثاء في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا جنوب غربي بني سويف وجاري نقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

وانتقلت 10 سيارات إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين جاري نقلهم إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، و22 مصابا آخرين جاري نقلهم لقسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة.

25مصاب في تصادم 6 سيارات بينها عربة ترحيلات بطريق دمياط - شربين 

وفي واقعة اخري ، تعرض 25 شخصًا للاصاية ، في  حادث مروع على طريق دمياط - شربين، أسفر عن إصابة قرابة 25 شخصًا (جارٍ الحصر)، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

وكشف الفحص الأولي وقوع تصادم بين سيارة ترحيلات وأتوبيس سياحى وسيارة ملاكى و3 سيارات أخرى بطريق دمياط -شربين بنطاق  مركز كفر سعد.

ودفع مرفق الإسعاف بـ 10 سيارات بالإضافة إلى انتقال قيادات مديرية أمن دمياط إلى مكان الحادث.

 

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