مصرع شخصين وإصابة 22 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

لقي شخصان حتفهما، وأصيب 22 آخرين، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا جنوب غربي بني سويف وجاري نقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزي.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

وانتقلت 10 سيارات إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين جاري نقلهم إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، و22 مصابا آخرين جاري نقلهم لقسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة.

ااصابة طفل بإصابات خطيرة في حادث بالقليوبية

كما اصيب طفل بإصابات خطيرة اثرقيام فتاة بصدمه بسيارتها أثناء وجوده داخل سايبر مجاور لمنزله في قرية كفر شبين التابعة لمدينة شبين القناطر ـ بمحافظة القليوبية وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي في حالة خطرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كانت البداية بتلقى مدير أمن القليوبية اخطارًا من مأمور شرطة شبين القناطر يفيد بإصابة طفل يدعي «زياد ن ج» 14 عاماً بإصابات خطيرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور لمكان الحادث وتبين قيام فتاة كانت تقود سيارة فاصطدمت بالسايبر فاصيب المجنى عليه باصابات خطيرة بجميع انحاء الجسد، وتم نقل المصاب للمستشفي بحالة مرضية خطيرة .

تحريات ااصابة طفل بإصابات خطيرة في حادث بالقليوبية

وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة التي كانت تقود السيارة كانت تتعلم القيادة واختلت عجلة القيادة في يدها فاصطدمت بالسايبر.

اسرة طفل حادث القليوبية

وافادت أسرة الطفل «زياد» إن المجني عليه أكبر أشقائه وأن الفتاة التي كانت تقود السيارة صدمته وأصيب بإصابات خطيرة تسببت له في تهتك الكبد وقطع جزء من الطحال وحاليا يرقد بحالة خطيرة بالرعاية المركزة بمستشفى بنها الجامعي مطالبين بحق الطفل .