عاجل
السعودية تُدين الهجوم الإسرائيلي على جنين الرئيس السيسي يبحث مع المستشار الألماني تعزيز التعاون بين البلدين وفد مصري يشارك في المراقبة على الانتخابات الرئاسية بأوزبكستان
الثلاثاء 04 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

قصور الثقافة تقدم 120 فعالية بالمحافظات احتفالا بثورة 30 يونيو .. صور

احتفالات ثورة 30
احتفالات ثورة 30 يونيو

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها الفنية والثقافية التي أطلقتها فى المحافظات بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، والتي أقيمت برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وجاءت ضمن برنامج شامل للوزارة احتفالًا بالمناسبة الوطنية المجيدة.

txt

"ثورة شعب حماها الجيش".. احتفالات ثقافة الأقصر بذكرى 30 يونيو مستمرة

txt

التنمية الشبابية بالجزيرة يواصل احتفالاته بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو

واحتفلت الهيئة ببرنامج مكثف قدمته عبر الأقاليم الثقافية والفروع التابعة على مدار 4 أيام، انطلق منذ يوم الجمعة الماضي واختتم أمس الإثنين 3 يوليو، ولاقت الفعاليات إقبالًا كبيرًا وتفاعلًا من أبناء المحافظات مع العروض والفقرات الفنية والأنشطة الثقافية المقدمة، والتي شهدت تنوعا وتميزا في الأداء، بمشاركة العديد من فناني وأبناء الهيئة وموهوبيها ومبدعيها.

احتفالات ثورة 30 يونيو
احتفالات ثورة 30 يونيو
احتفالات ثورة 30 يونيو
احتفالات ثورة 30 يونيو
احتفالات ثورة 30 يونيو
احتفالات ثورة 30 يونيو
احتفالات ثورة 30 يونيو

وقال المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة، إن الهيئة بكل قياداتها الثقافية أعدت برنامجا خاصا للاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، حرصت من خلاله على إلقاء الضوء على مكتسباتها والتي على أثرها انطلق بناء الدولة الحديثة، بعد أن صمد أبناؤها بكل عزيمة وأنقذوا وطنهم من الفوضى ومخططات أهل الشر، موضحا أن البرامج التي قدمتها الهيئة تضمنت التوعية بالعديد من المشروعات والإنجازات الكبرى التي تشهدها البلاد خلال العشر سنوات الأخيرة، والمبادرات الوطنية التي تستهدف جودة وتحسين حياة المواطنين.

txt

ملتقى شباب المصريين بالكويت يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

txt

أحمد موسى يصف ثورة 30 يونيو بالأعظم في تاريخ البشرية (فيديو)

وأضاف "عطوة" أن البرنامج تضمن عروضا وفقرات فنية لفرق الهيئة بالمحافظات، وأن إجمالي الفعاليات التي قدمت بالفروع الثقافية في 4 أيام بلغ 120 فعالية فنية وثقافية متنوعة، قدمت في أكثر من 83 موقعا بامتداد محافظات الجمهورية، وشهدها الآلاف من أبناء مصر في المحافظات، وسط احتفاء خاص بالمحافظات الحدودية في شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية ومطروح والبحر الأحمر وأسوان ومناطق الإسكان البديل ومنها الأسمرات، حيث لم تكتف الهيئة بمواقعها الثقافية ومسارحها، وإنما حرصت على الوصول بخدماتها وفنونها للجمهور في كل مكان في الساحات والشواطئ والحدائق والأندية وأماكن التجمعات، الأمر الذي ساهم في المزيد من التفاعل والإقبال ونشر أجواء مبهجة، وجاءت كثير من هذه الاحتفالات بحضور السادة المحافظين والقيادات التنفيذية ونواب الشعب.

يشار إلى أن الفعاليات المقدمة في احتفالات قصور الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو تضمنت عروضا لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية والإنشاد الديني والفنون التلقائية والآلات الشعبية والكورال وفرق المواهب، وذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تعبر عن التراث والثراء الثقافي والفني للمحافظات المصرية، وتدعم روح الولاء والانتماء الوطني، بخلاف المحاضرات التوعوية والأمسيات الشعرية والندوات التثقيفية وورش الحكي التي تقدم الدروس والعبر من واقع بطولات شهداء مصر، كما نظمت معارض الكتب والحرف اليدوية والفنون وغيرها من الفعاليات، التي تعبر في مجملها عن الاعتزاز بذكرى الثورة والتعريف بالمكتسبات التي حققتها.

مواد متعلقة

ثفافة أسوان يختتم احتفالات ثورة 30 يونيو وعيد الأضحى بـ سهر الليالي

ثورة 30 يونيو.. مواهب الأسمرات وفنون ذوي القدرات تحيي حفل الذكرى العاشرة

"ثورة شعب حماها الجيش".. احتفالات ثقافة الأقصر بذكرى 30 يونيو مستمرة

ثورة 30 يونيو .. احتفالات كرنفالية بقصور الثقافة في الأنفوشي وبرج العرب

ثورة 30 يونيو .. عرض وطني مع التنورة والسمسمية بثقافة القاهرة

نادي النادي يحتفل بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو
الجريدة الورقية