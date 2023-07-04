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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

25 مصابا في تصادم 6 سيارات بطريق "دمياط - شربين"

صورة من الحادث
صورة من الحادث

تعرض 25 شخصًا للاصابة ، في  حادث مروع على طريق دمياط - شربين، أسفر عن إصابة قرابة 25 شخصًا (جارٍ الحصر)، وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

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وكشف الفحص الأولي وقوع تصادم بين سيارة ترحيلات وأتوبيس سياحى وسيارة ملاكى و3 سيارات أخرى بطريق دمياط -شربين بنطاق  مركز كفر سعد.

ودفع مرفق الإسعاف بـ 10 سيارات بالإضافة إلى انتقال قيادات مديرية أمن دمياط إلى مكان الحادث.

حادث تصادم بين 3 سيارات فى المعادى

وعلى جانب آخر، وقع حادث تصادم بين 3 سيارات فى المعادى اليوم الثلاثاء، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بشارع 306 كورت يارد بنطاق دائرة قسم شرطة المعادى، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين بالفحص وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات وانقلاب إحداها، فيما أصيب 3 أشخاص جراء الحادث وتقوم سيارات الإسعاف بنقل المصابين فيما يقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة بالواقعة.

تفاصيل مصرع تباع خنقا في أكتوبر 

كما لقى تبّاع حتفه ، خنقًا أثناء تفريغه حمولة قمح من مقطورة سيارة في أكتوبر بالجيزة

تم نقل الجثمان إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

كانت البداية بتلقى مدير المباحث الجنائية، إخطارًا يفيد تلقيه بلاغًا من مستشفى 6 أكتوبر المركزي بوصول (تبّاع) جثة هامدة إثر اختناق.

بالفحص تم لقاء السائق الذي أفاد بأنه أثناء تفريغ حمولة قمح من السيارة المقطورة وقيام المتوفى بفتح المقطورة لتفريغ ما بها من حمولة وفوجئ بنزول الحمولة دفعة واحدة أعلاه، وحاول الأهالي إنقاذه إلا أنه توفي في الحال.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.

تفاصيل سرقة 100 جنيه ذهب من جامعة عين شمس

ونجحت  الأجهزة الأمنية بالقاهرة،  في القاء القبض على المتهمين بسرقة 100 جنيه ذهب من داخل جامعة عين شمس، وتحرر محضر إدارى وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من  مسئولى جامعة عين شمس بوجود عجز فى مجموعة من مقتنيات الجامعة، وتوجيه الاتهام لشخصين.

 

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