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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

إيقاف محمد هلال 6 شهور بسبب المنشطات

محمد هلال، لاعب البنك
محمد هلال، لاعب البنك الأهلي

تعرض محمد هلال، لاعب البنك الأهلي، للإيقاف 6 شهور عن ممارسة كرة القدم مع فريقه، بعدما ثبتت إيجابية العينة الخاصة باللاعب من قبل منظمة مكافحة المنشطات المصرية.

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وكشفت تقارير صحفية أن البنك الأهلي تسلم خطابًا من منظمة مكافحة المنشطات المصرية يفيد بإيقاف هلال 6 شهور، بعدما أثيتت العينة الخاصة باللاعب إيجابيتها بعد فحصها.

وأشارت إلى أن إدارة البنك الأهلي لديها نية في الاستئناف على القرار، من أجل تخفيض العقوية، حيث تستند الإدارة في أن اللاعب لم يكن يعلم أن هذه العقاقير مدرجة ضمن المواد المحظورة والمنشطة.

ويلعب البالغ من العمر 27 عامًا في مركز وسط الملعب المهاجم، فقد خاض 28 مباراة هذا الموسم مع فريقه البنك الأهلي، حيث سجل 6 أهداف وصنع هدفين، ولخلت قائمة البنك الأهلي من تواجد اللاعب في أخر مباراتين بالدوري المصري.

يذكر أن البنك الأهلي يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري العام المصري برصيد 35 نقطة، كما أن الفريق لديه مواجهة هامة أمام غزل المحلة في العاشر من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ 33 من عمر المسابقة المحلة.

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