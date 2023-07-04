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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

أسواق الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع

البورصة السعودية
البورصة السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، مرتفعًا بواقع 73.59 نقطة ليصل الى مستوى 11618.72 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض

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الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع

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الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 10473 نقطة

الأسهم السعودية

 

وبلغت كمية الأسهم المتداولة سوق الأسهم السعودية- 247 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 124 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

 وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية جمجوم فارما، و المطاحن الأولى، والتموين، والكيميائية، والموارد الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات السيف غاليري، وبن داود، والدرع العربي، وأسمنت المدينة، وسلامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 3.10% .

 فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية شمس، والكيميائية، وأمريكانا، والسيف غاليري، والمطاحن الأولى هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات المطاحن الأولى، والموارد، وجمجوم فارما، والراجحي، والرياض هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

 وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، منخفضًا بواقع 553.68 نقطة ليقفل عند مستوى 25169.07 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 65 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 2 مليون سهم.

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خبير مالي يكشف أسباب تراجع مؤشرات البورصة خلال جلسة تعاملات اليوم

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المشتقات المالية... تطوير المؤشرات.. والسندات على مائدة اجتماع البورصة وشركات السمسرة

 

ارتفاع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.72 %

 

بورصة قطر

 

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بواقع 73.14 نقطة، مانسبته 0.72 % ، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و254.22 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 187 مليونًا و961 ألفًا و4 أسهم، بقيمة 467 مليونًا و466 ألفًا و574.175 ريالًا قطريًا، نتيجة تنفيذ 17132 صفقة في جميع القطاعات.

 

وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة، بينما انخفضت أسعار 10 شركات أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

 

مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على ارتفاع

 

بورصة البحرين

 

أقفل مؤشر البحرين العام خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 1,958.35 نقطة بارتفاع قدره 1.67 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 749.70 نقطة بارتفاع قدره 2.92 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و855 ألفاً و167 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 499 ألفاً و581 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 80 صفقة.

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