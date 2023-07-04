معتز هشام ونيللي كريم .. إبداع فنى فى غيرة الشاب على أمه

استطاع الممثل الصاعد معتز هشام في تجسيد مشاعر الغيرة التي تنتاب بعض الشباب في مثل سنه تجاه والدته (نيللي كريم) المطلقة بإبداع كبير، وذلك بعدما علم بنيتها الزواج من رجل آخر، ليقف في طريق هذا الزواج، فإلى أي مصير ستقوده غيرته الشديدة؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل الذي يٌعرض حالياً على منصة شاهد متصدراً قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.

نيللى كريم ومعتز هشام



اعتاد ياسين (معتز هشام) منذ طفولته أن يعيش وحده مع والدته شيري (نيللي كريم) وشقيقته ياسمين (فريدة رجب) وأن العالم كله يدور حولهما فقط، لذلك يصاب بصدمة شديدة عندما يعلم أن أمه على علاقة برجل آخر، ما قد يهدد أمنه واستقراره الأسري، وهو ما يقوده إلى التقصي حول الأمر والتفتيش في هاتفها، وعندما تكتشف أمه فعلته تثور عليه وتطرده من البيت خاصة بعد أن احتد على جده وحدثه بطريقة غير لائقة. فهل سيتمكن ياسين في النهاية من إفساد هذه العلاقة؟ أم ستنجح أمه في إقناعه بها؟.

نيللى كريم ومعتز هشام



الجزء الثالث من مسلسل ليه لأ؟! من إخراج نادين خان وتأليف مريم نعوم (ورشةسرد)، سيناريو وحوار سارة الطوبجي، سلمى عبد الوهاب، إيمان صالح وبولا ثابت، وشارك في البطولة أيضاً صلاح عبد الله، عايدة رياض، نادين وأحمد طارق.

أحدث أعمال معتز هشام



أحدث الأعمال التي شارك في بطولتها معتز هشام مسلسل وعد إبليس الذي تصدر اهتمامات الجمهور في السوشال ميديا ومحركات البحث خلال عرضه على منصة شاهد في 2022، وهو من إخراج البريطاني كولن تيج، وشارك معتز في التمثيل مع النجم المصري عمرو يوسف والأميركية باولا باتن.

ومن الأعمال المنتظر عرضها قريباً مسلسل سكر، وهو أول مسلسل ميوزيكال من أعمال شاهد الأصلية، ويشارك معتز في بطولته مع ماجدة زكي، محمد ثروت، ريهام الشنواني، ياسمينا، محمد حربي ومجموعة كبيرة من الأطفال، ومن إخراج تامر مهدي وإنتاج شركة أروما.

معتز هشام هو ممثل مصري شاب أسس مسيرة فنية بأدوار مميزة ذات أبعاد نفسية مركبة في أعمال ضخمة وناجحة، وقد لفت إليه الأنظار بظهوره الأول بشخصية السلطان العثماني سليم الأول أثناء مرحلة طفولته في مسلسل ممالك النار (2019)، الذي شارك في بطولته عدد كبير من النجوم العرب من بينهم خالد النبوي، محمود نصر، عبد المنعم عمايري، نضال نجم وكندة حنا، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج بيتر ويبر وأليخاندرو توليدو.

قبلها شارك معتز في مسلسل أبو عمر المصري بدور ابن النجم أحمد عز، كذلك شارك في الموسم الأول من مسلسل الاختيار أمام أمير كرارة وأحمد العوضي، ثم القاهرة: كابول تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي، كما كان بطل حكاية شبح البدروم ضمن مسلسل الرعب خارج السيطرة. وفي السينما شارك معتز في بطولة فيلم الرعب النفسي قبل الأربعين الذي استمر في دور العرض المصرية لمدة 14 أسبوعاً، ثم فيلم الإثارة 11:11 أمام النجمين إياد نصار وغادة عادل.