قانون جديد للطوارئ في فرنسا لمواجهة أعمال الشغب والاحتجاجات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، أمام رؤساء بلديات المدن المتضررة من أعمال الشغب الأسبوع الماضي، عن مشروع "قانون طوارئ" لتسريع إعادة الإعمار في البلاد بعد الدمار الذي لحق بالمباني والشوارع ووسائل النقل العام.

وقال ماكرون، نقلا عن أحد المشاركين في الاجتماع مع رؤساء البلديات: "سنقدم قانونا للطوارئ لإجراء عملية إعادة الإعمار بشكل أسرع".

كما وعد ماكرون بتقديم مساعدات مالية مخصصة للمدن من أجل إصلاح الطرق والمنشآت المحلية والمدارس، وفقا لنفس المصدر.

وقد استقبل ماكرون اليوم بقصر الإليزيه نحو 241 رئيسا للبلديات والضواحي الذين تعرضت مدنهم لتجاوزات وتضررت جراء أعمال العنف والشغب التي اندلعت خلال الأيام الماضية في البلاد.

وأكد ماكرون خلال اللقاء على أن ذروة أعمال العنف والشغب التي شهدتها البلاد، تم تجاوزها، إلا إنه أكد على أهمية العودة إلى النظام بشكل دائم والتعامل مع ذلك كأولوية قصوى.

وأضاف "لقد تجاوزنا ذروة أعمال العنف" والاتجاه الآن نحو تراجع هذا العنف بعد عدة ليال شهدت أعمال شغب، "إلا إننا علينا أن نكون حذرين في الأيام والأسابيع المقبل

أعمال الشغب في فرنسا

وبدأت أعمال الشغب في فرنسا تتراجع فيما يبدو بعد خمسة أيام من احتجاجات اتسمت بالعنف شهدتها البلاد اعتراضا على مقتل شاب يدعى نائل، برصاص الشرطة عند نقطة تفتيش مرورية.

مع ذلك، طلب الرئيس إيمانويل ماكون من وزارة الداخلية الحفاظ على وجود عدد كبير من الشرطة في الشوارع.

واعتقلت السلطات ما يزيد على 150 شخصا ليل الأحد، مقارنة بما يربو على 700 شخص في الليلة السابقة.

كما شهدت الأيام الماضية إطلاق دعوات عديدة تهدف إلى وقف أعمال العنف، من بينها دعوة أطلقتها أسرة نائل.".

ودعا رؤساء البلديات إلى التجمع خارج مقار المجالس المحلية يوم الإثنين تنديدا بأعمال العنف والنهب.

وفي ضاحية نانتير، مسقط رأس نائل، قال رئيس البلدية، باتريك جاري، إنه سعيد بتراجع أعمال العنف، لكنه أضاف "لا ينبغي أن نغفل عن الحادث الذي أشعل هذا الوضع واستمرار الحاجة إلى العدالة".

وحضر بضعة مئات من الأشخاص تجمعا في لاي ليروز للتعبير عن دعمهم لفانسان جانبرون ، رئيس بلدية إحدى الضواحي الذي تعرض منزله لهجوم مشاغبين أطلقوا الصواريخ على زوجته وأطفاله أثناء فرارهم من المنزل، مما أدى إلى كسر ساق الزوجة وإصابة أحد الأطفال. ويجري التعامل مع الحادث على أنه محاولة قتل.

وقال جانبرون بصوت بدا عليه التأثر "لقد رأينا الوجوه الحقيقية للمشاغبين: إنهم قتلة. أرادوا قتل زوجتي وطفلي الصغيرين أثناء نومهم بحرقهم أحياء.