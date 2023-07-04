يسرى نصر الله رئيسًا لـ"القومى للسينما المصرية فى دورة "اليوبيل الفضى للمهرجان"

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، قرارا بتولى المخرج يسرى نصر الله، رئاسة المهرجان القومى للسينما المصرية، فى دورته الخامسة والعشرين.

وعبر نصر الله خلال لقائه مع وزيرة الثقافة عن تقديره لهذه الثقة خاصة أن هذه الدورة تمثل اليوبيل الفضى لواحد من أهم مهرجانات السينما، مؤكدا أنه سيبدأ أولى اجتماعاته مع فريق عمل المهرجان، لمناقشة تصورات الدورة المقبلة، والعمل على تطوير المهرجان، واستيعاب كل التجارب السينمائية والأفكار الجديدة، خاصة بين شباب السينمائيين.

اقرأ أيضا.. يسري نصر الله: السينما في مصر تواجه أزمات عديدة

يذكر أن يسرى نصر الله، كاتب ومخرج مصرى، ولد فى الجيزة عام 1952، وتلقى تعليمه فى المدارس اﻷلمانية، ثم التحق بالمعهد العالى للسينما سنة 1973 لكنه لم يستمر فى الدراسة به سوى أربعة أشهر فقط، فقرر ااتجاه لدراسة الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة، عمل كناقد سينمائى فى صحيفة (السفيـر) اللبنانية لمدة أربع سنوات -خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية-، كما عمل مساعد مخرج فى بيروت مع المخرج اﻷلمانى فولكر شلوندورف فى فيلم (المزيف)، والمخرج السورى عمر أميرالاى فى الفيلم الوثائقى (مصائب قوم)، وعاد إلى مصر ليعمل مساعد مخرج مع يوسف شاهين فى فيلمى (وداعا يا بونابرت) و(حدوتة مصرية) 1981، وشارك أيضا يوسف شاهين فى كتابة سيناريو (إسكندرية كمان وكمان) 1990، ثم خاض التجربة الإخراجية فى نفس العام، حيث أخرج فيلمه الروائى الطويل الأول (سرقات صيفية)، والثانى (مرسيدس) سنة 1993، وبعدها (صبيان وبنات) 1995، (المدينــة) 1999، ثم فيلم (باب الشمس) 2004، إلى جانب فيلمه المميز (جنينة الأسماك) 2008.