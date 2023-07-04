عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زينهم، عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة حيازة هيروين وسلاح ناري خرطوش بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

بتهمة حيازة «هيروين وسلاح ناري» ..المشدد 6 سنوات لعاطلين في بولاق الدكرور

حيث تعود تفاصيل القضية رقم 1965 لسنة 2022، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور عن قيام المتهمين بالاتجار في المخدرات، وبعد تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات، تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من «الهيروين» وسلاح ناري «فرد خرطوش» بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحوزتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

30سبتمبر ..مد أجل الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

وأمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بـ مد أجل النطق بالحكم على متهم في إعادة إجراءات محاكمته على الحكم الغيابى الصادر ضده بالسجن المؤبد، في اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها بالزيتون، إلى جلسة 30 سبتمبر المقبل، لإتمام المداولة.

وفي وقت مسبق ، كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات على ذمة القضية التي تحمل رقم 308 جنايات الزيتون، وذلك في اتهامه بالانضمام وتمويل جماعة إرهابية.

تفاصيل إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة دراجات نارية بأسلوب "توصيل أسلاك" فى القاهرة

كما إحالت نيابة روض الفرج، اليوم الثلاثاء ، عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما، وتبين عدم حملهما تراخيص.

وبمناقشة المتهمين ؛ عن مصدر الدراجة النارية اعترفا بسرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقرا بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.