استمرار حبس المتهم بالتخلص من طليقته فى الأزبكية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق للمرة الثانية لاتهامه بقتل طليقته بعد أن سدد إليها عدة طعنات بدائرة القسم.

وأمرت النيابة بنقل جثة المجني عليها إلى الطب الشرعي لتشريحها وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع مشاجرة بين رجل وطليقته ومقتل الأخيرة بعد أن سدد إليها عدة طعنات.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليق المجني عليها بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.