سيناريوهات ضم بايرن ميونخ لـ هاري كين من توتنهام

يترقب بايرن ميونخ موقف المهاجم الإنجليزي هاري كين النهائي مع فريقه توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أصبح اللاعب يُفكر في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب البفاري في التوقيع مع هاري كين، بعدما تمسك تماس توخيل بضرورة التعاقد مع مهاجم قوي وسوبر خلال الموسم الجديد.

وأوضحت تقارير صحفية ألمانية أن بايرن ميونخ لا يريد الاستسلام في صفقة هاري كين بعدما علمت إدارة البفاري بترحيب اللاعب في الانتقال للفريق بداية من الموسم الجديد.

وأشارت إلى أن الوضع الهجومي للبايرن أثار استياء الإدارة والجهاز الفني، خاصة وأن الفريق عاني بشدة خلال الموسم الماضي على صعيد النتائج في مسابقتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

في سياق متصل، كشفت صحيفة "سكاي سبورت" في نسختها الألمانية أن بايرن ميونخ أمام سيناريوهين، والتي تتناقش فيهما الإدارة حول التعاقد مع المهاجم الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن السيناريو الأول يتمثل في استمرار المفاوضات مع توتنهام بشكل مكثف من أجل الحصول على توقيع هاري كين، بينما الثاني فهو تأجيل التعاقد مع اللاعب حتى انتهاء تعاقده مع توتنهام في يونيو من العام المقبل 2024، وضمه بشكل مجاني.

وشددت الصحيفة على أن إدارة البفاري لا زالت على تواصل مع توتنهام من أجل الحصول على خدمات هاري كين خلال الفترة المقبلة.

أسباب إصرار هاري كين على الرحيل من توتنهام

يواصل هاري كين الضغط على إدارة توتنهام من أجل الرحيل، بعدما قضى اللاعب سنوات عديدة داخل أروقة النادي دون الحصول على بطولات.

ويبحث النجم الإنجليزي عن التتويج بألقاب وبطولات خلال ما تبقى له في مسيرته، والتي يرغب في استكمالها خارج السبيرز خلال المواسم المقبلة.

وانسحب ريال مدريد ومانشستر يونايتد من سباق الحصول على خدمات هاري كين، بعد مغالاة توتنهام في بيع نجم الفريق، حيث تطلب الإدارة الحصول على ما يتخطى الـ 100 مليون يورو من وراء بيعها للمهاجم المخضرم.

وكان بايرن ميونخ قد عرض 70 مليون يورو كعرض مبدئي من أجل الظفر باللاعب، لكن إدارة السبيرز رفضت عرض البفاري.