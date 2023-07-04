توعية النشء فى سوهاج بترشيد استهلاك المياه من خلال الألعاب التفاعلية

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنشطة توعوية لرواد نادى اعضاء هيئة التدريس لحثهم على ضرورة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب من أجل تحقيق مستقبل مائى آمن للأجيال المقبلة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واشار انه تم توعية المشاركين بالجهد المبذول لتوفير كوب مياه امن ونظيف للمواطنين وبجودة عالية طبقاً للمواصفات العالمية لإنتاج مياه الشرب والسلوكيات الصحيحة فى التعامل مع المياه والاستخدام الامن للصرف الصحى ومخاطر القيسونات والفلاتر والأضرار الصحية للطلمبات الحبشية.

واشارت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف انه تم توعية رواد النوادى الاجتماعية والحضانات من خلال استخدام الالعاب التفاعلية مثل السلم والثعبان والمسابقات المائية للحفاظ على مياه الشرب وانه يتم توزيع هدايا على المشاركين لنشر الثقافة المائية ولان الحفاظ على الموارد المائية مسئولية الدولة والمواطنين معاً.