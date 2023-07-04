موعد قمة الدوري المقبلة والقنوات الناقلة

في مواجهة محلية مرتقبة جماهيرياً ، يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والزمالك المقبلة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس بعد المقبل الموافق ١٣ من يوليو الجاري ، لحساب منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز.

ويقترب الأحمر من حصد لقب بطولة الدوري المحلي ، والذي يعتلي صدارته برصيد ٦٩ نقطة ، بينما يأتي الزمالك رابعاً في جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد ٥٩ نقطة.

وخاض الأهلي خلال المنافسات المحلية بالدوري حتى الآن ٢٧ مواجهة ،بينما لعب الابيض ٣١ لقاء.

ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية على صعيد الأندية.

كأس مصر..

وعلى صعيد مسابقة كأس مصر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره المقاولون العرب بعد قليل في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء لحساب منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر ، والتي يسعى الأبيض من خلالها إلى التتويج باللقب لحفظ ماء الوجه وإنقاذموسمه المحلي بعد تأكد خسارته لمسابقة الدوري الممتاز كذلك الخروج من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك لقء الليلة بتشكيل يضم كل من..

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - شيكابالا.

في الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

وخلال مشوار الابيض بالنسخة الحالية من مسابقة كأس مصر نجح فريق الزمالك في الفوز على بروكسي في دور ال٣٢ بثلاثية لهدفين ، قبل أن يفوز على فاركو في دور الثمانية بثلاثية مقابل هدف.

بينما نجح الأهلي في التأهل إلى دور ال ١٦ من المسابقة المحلية ليلاقي الداخلية ، بعدما تغلب على منتخب السويس بهدف من دون رد.