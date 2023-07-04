آخرهم محمد عبده..نجوم رفضوا فن محمد رمضان

علق فنان العرب محمد عبده، على طلب الفنان محمد رمضان بمشاركته في ديو بينهما، وذلك خلال أحدث لقاءاته التلفزيونية عبر إحدى القنوات الكبرى.

محمد عبده يرفض التعاون مع محمد رمضان

رفض محمد عبده العمل بشكل نهائي محمد رمضان خلال لقاؤه مع الإعلامية سارة الدندراوي خلال برنامج “تفاعلكم”، قائلاً:" :” لو أجتمع شهر رمضان مع الحج من الممكن أن أعمل ديو مع محمد رمضان”.

وأكد فنان العرب محمد عبده:” أحب محمد رمضان وأتابع أعماله كممثل ووفنان ولكن الأغاني التي يقدمها لا تمثلني نهائيا ولايمكن أن يكون هناك تعاون بيننا في دويتو غنائي”.

محمود حميدة بسبب هارلي

لم يكن محمد عبده هو الفنان الوحيد الذي رفضوا العمل مع محمد رمضان، حيث سبقه عدد من النجوم على رأسهم منذ الفنان محمود حميدة، حيث حدث أزمة بينه وبين الشركة المنتجة لفيلم هارلي بطولة الفنان محمد رمضان والذي تم عرضه في الماراثون السينمائي .

وأعلن الفنان محمود حميدة قرار رفض مشاركة الفنان محمد رمضان في اي عمل جديد، بسبب عدم التزام الشركة المنتجة ببنود التعاقد، وعدم وضع اسمه على التتر بشكل لائق، وكذلك عدم دعوته للعرض الخاص للفيلم.

سميرة عبدالعزيز بسبب البلطجة

وفي عام 2018 كشفت الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز، خلال برنامج هذا الصباح، تقديم أسماء مصطفى، عن رفضها تجسيد دور والدة حبيشة -محمد رمضان- في مسلسل ابن حلال، موضحة أن من تقدم دور أم العظماء لا يصح أن تجسد دور أم بلطجي.

أحمد فهمي و هنا الزاهد

كما رفض الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد ففي عام 2020 العمل مع محمد رمضان، ومن خلال لقاء تليفزيوني صرح فهمي خلاله أنه يرفض المشاركة في عمل فني مع رمضان، كما نصح زوجته هنا الزاهد بعدم المشاركة في مسلسل البرنس، موضحاً أن الدور لا يناسبها. كما تعرض رمضان أيضًا للعديد من الأزمات مع عدد من المخرجين، أبرزهم محمد فاضل الذي صرح للإعلامي جمال عنايت خلال برنامج القاهرة اليوم عام 2018، أن محمد رمضان ظاهرة وستنتهي، كذلك هاجمه الشاعر أمير طعيمة من خلال صفحته الشخصية على فيسبوك طالباً منه أن يحترم جمهوره ومنافسيه.