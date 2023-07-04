سخرية زياش من سبب فشل انتقاله للنصر

أبدى النجم المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي، سخريته من سبب فشل انتقاله للنصر السعودي، بعد المفاوضات المتقدمة بين النادي اللندني والعالمي خلال الفترة القليلة الماضية.

سخرية زياش



ونشر زياش صورة لركبيته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وكتب عليها:" مشاكل في الركبة، حقا؟؟".

حكيم زياش

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن الدولي المغربي لديه إصابة في الركبة والفخذ، ليقوم النصر بتعديل عرضه للاعب من خلال تخفيض 40% من راتب اللاعب.

وأشارت التقارير إلى أن زياش قرر عدم الانتقال للعالمي السعودي، على الرغم من الاتفاقات بين الثنائي، لكن اللاعب قرر البقاء لتشيلسي خلال الفترة المقبلة.

وكان زياش قريب من الانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن تأخر تشيلسي أدى إلى فشل الصفقة.

في سياق متصل، يحاول النصر التعاقد مع زياش على الرغم من عدم تجاوز أسد الأطلس الكشف الطبي، حيث سيجعل مسؤولي الفريق السعودي يبحثون عن إصابته من أجل التعافي منها قبل النزول للتدريبات.

ويرغب النصر في التعاقد مع صفقات قوية ومميزة خلال الفترة المقبلة، بعدما نجح في جلب كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

واستطاعت إدارة العالمي في اتمام التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر ميلان، بعد اقناع اللاعب بالانضمام للعالمي.

ونجحت إدارة النصر في أغراء الدولي الكرواتي بمقابل مادي كبير، مما جعل العملاق السعودي يقطع الطريق على برشلونة في اتمام الصفقة.

وأوضحت إدارة النصر السعودي عقب اتمام التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب مارسيلو بروزوفيتش بعقد طويل الأمد في فترة الميركاتو الصيفي، حيث نشرت العالمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تفاصيل صفقة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قائلا:" نجـم المنتخب الكرواتـي والانتـر .

ونجح نجم منتخب كرواتيا ونادي إنتر ميلان الإيطالي مارسيلو بروزوفيتش في توقيع عقدًا رسميًا مع النصر حتى صيف 2026.

وكان النصر قد مثله الرئيس التنفيذي أحمد الغامدي في توقيع الصفقة مع اللاعب مارسيلو بروزوفيتش، حيث نجح العالمي في خطف الصفقة بعد اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة وعلى رأسهم برشلونة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب مارسيلو بروزوفيتش مع النصر في صيف 2026، لكن هناك بند يتيح للطرفين التجديد في موافقة الثنائي.