محافظ قنا يوجه بتعويض المزارعين المتضررين من انهيار أحد أحواض الغابة الشجرية بالصالحية

وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بسرعة تعويض ملاك الأراضي الزراعية المتضررة من انهيار جسر أحد الأحواض بالغابة الشجرية ، وذلك بعد حصر الزراعات المتضررة وتقدير حجم الخسائر الناتجة لتعويض المتضررين الذين يملكون عقود ملكية لهذه الاراضي وليس المتعديين علي أراضي أملاك الدولة.

وعقد المحافظ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعا لمتابعة تنفيذ الاجراءات التى تم اتخاذها إثر انهيار أحد أحواض الغابة الشجرية بالصالحية ، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة ، و محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد ، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد علي رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس أيمن رشاد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة ، والنائب محمد احمد الجبلاوي عضو مجلس النواب ، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

تدعيم أحواض الصرف

وقال المحافظ، إنه تم وقف الصرف علي هذا الجزء من أحواض الغابة الشجرية والواقع علي مساحة 250 فدان ، وتم البدء فى تدعيم جسور الحماية للجهة الغربية والمناطق الضعيفة من أحواض الصرف لعدم حدوث أي انهيارات مستقبلا ، بالإضافة إلى تشغيل البوستر الخاص برفع مياه الصرف الصحي ( المنقاه ) وصرفها علي مساحة 350 فدان أخري مُعده لاستقبال تلك المياه لاستخدامها في أعمال الزراعة والتشجير .

إجراءات سابقة

وكان محافظ قنا ، قد وجه قبل أيام، باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، أهمها وقف الصرف علي هذا الجزء من أحواض الغابة الشجرية والواقع علي مساحة ٢٥٠ فدان ، مع البدء فورا في تدعيم جسور الحماية للجهة الغربية والمناطق الضعيفة من أحواض الصرف لعدم حدوث أي انهيارات مستقبلا ، بالإضافة إلى تشغيل البوستر الخاص برفع مياه الصرف الصحي ( المنقاه ) وصرفها علي مساحة 350 فدان أخري معده لاستقبال تلك المياه لاستخدامها في أعمال الزراعة والتشجير.

بالإضافة إلى العمل بالتوازي للانتهاء من عمل buy bass ( تبديلة ) لخط السيب من محطة رفع المياه المنقاه القائمة للصرف علي مصرف الجبلاو بعد أن تم الحصول على ترخيص من وزارة الري كحل دائم ونهائي .

لقاء المزارعين

بالتزامن إلتقي المحافظ ، بملاك الأراضي الزراعية المتضررة من انهيار جسر أحد أحواض الغابة الشجرية تم تشكيل لجنة انتهت من إعداد تقرير عن الواقعة وحصر الخسائر لتعويض المتضررين الذين يملكون عقود ملكية لهذه الاراضي وليس المتعديين علي أراضي أملاك الدولة .