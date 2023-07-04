وليد توفيق يطرح "أصحاب السعادة" على يوتيوب

طرح المطرب اللبناني وليد توفيق أحدث أعماله الغنائية بعنوان “أصحاب السعادة”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب”.

وتقول كلمات الأغنية

الجو الحلو اللي زي ده

بيخلي القلب فرحان كده

الضحكة بتعلى ومطولة

والفرحة معانا ومكملة

والله الله الله عالقعدة واللي فيها

ويابخت الدنيا بينا

ويا حظه اللي يلاقينا

إحنا صحاب السعادة

عارفانا وبتنادينا

والله ما يقطعها عادة

الله ما يقطعها عادة

الله ما يقطعها عادة

والله الله الله عالقعدة واللي فيها

عايشين الدنيا من قلبنا

ومفيش ولا حاجة بتهزنا

لو جالنا الحزن بنطنشه

ويغني معانا ونفرفشه

يالله..يالله

السقفه الحلوة نعلى بيها

أغنية ياعسل وليد توفيق

طرح وليد توفيق حديثًا أغنية ياعسل، والتي حققت أكثر من مليوني مشاهدة، وتقول كلماتها:"يا عسل ومكرر انا مش مضرر قلبي معاك ما طلعلوش حس انا جاي مكرر وبقول وبكرر اني فاضيلك وهحبك بس يا جميل اه يا سيدي يا تقيل يا تقيل عبرنا حتلين على ايدي مساكين مساكين قدرنا يا عيون مشكلة عامله بلاوي متلتله كل يومين بتوقع حد يا مساء الهوا يا جمال واستوى انت هزار ولا انت بجد".

وليد توفيق

أغنية دكتور في الحب وليد توفيق

بجانب أغنية دكتور في الحب التي اجتازت حاجز المليوني مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها:"دللنا وحبيناه كبرناه على ايدينا ده الشوق اللي فعنينا ياما دوب حلوين بتعاند ليه فهواك ارجع ده الشوق وراك حتدوب سهر و ترجع وعيونك مشتاقين يا قمر ده انت بتقسى على مين على راحتو سيبو يكبرلو يومين ده قبلك علم كل العاشقين دكتور

في الحب بقالي سنين وانت كده عاجبني طب راحتك عذبني اخرك ده يومين حتلف وتيجي وكلك شوق وحنين تجي نقسم القمر انا نص وانت نص تجي نرسم عالشجر حرفين اسمينا وبس اسمعني بقلك ايه يا جميل يإما تبعد ياما تميل حتتعب قلبي وراك والشوق حخليك فيا تقول مواويل يا قمر ده انت بتقسى على مين على راحتو سيبو يكبرلو يومين ده قبلك علم كل العاشقين دكتور

في الحب بقالي سنين وانت كده عاجبني طب راحتك عذبني اخرك ده يومين حتلف وتيجي وكلك شوق وحنين تجي نقسم القمر انا نص وانت نص تجي نرسم عالشجر حرفين اسمينا وبس يا قمر ده انت بتقسى على مين ده قبلك علم كل العاشقين تجي نقسم القمر انا نص وانت نص تجي نرسم عالشجر حرفين اسمينا وبس".