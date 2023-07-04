استقرار الأسهم الأوروبية وتراجع قطاع المناجم

استقرت أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، إذ دفعت حالة الغموض التي تكتنف مسار أسعار الفائدة العالمية المستثمرين إلى توخي الحذر، بينما تراجعت أسهم قطاع المناجم بسبب مخاوف من ضعف الطلب من الصين.

الأسهم الأوروبية

واستقر المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي فى الأسهم الأوروبية عند مستوى 461.17 نقطة في وقت ينصب فيه تركيز المستثمرين على تقييم دلالات التشديد النقدي من البنوك المركزية والبيانات التي تشير إلى تباطؤ النمو العالمي.

وهبط مؤشر قطاع المناجم فى الأسهم الأوروبية بنسبة 0.3% مع تراجع أسعار المعادن بسبب مخاوف مرتبطة بتوقعات الطلب من الصين بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة، لكن ارتفاعا بنسبة 0.5% في أسهم البنوك أبقى الخسائر محدودة.

ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة مع توقف معظم الأنشطة في " الأسهم الأوروبية " بسبب عطلة في الولايات المتحدة، بحسب الاسواق العربية.

وصعد سهم "فاكر" الألمانية للكيماويات فى الأسهم الأوروبية بنسبة 2.7% ليتصدر المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بعد أن رفع بنك "إتش.إس.بي.سي" تصنيف الشركة.

في الأسهم الأمريكية تتلقى دعماً من أسهم "تسلا" والبنوك

الأسهم الأمريكية

حققت المؤشرات الرئيسية في الأسهم الأمريكية ( وول ستريت) مكاسب طفيفة عند الإغلاق في جلسة مختصرة أمس الاثنين، بعد أن تلقت دعماً من ارتفاع أسهم تسلا والبنوك.

وقفز سهم "تسلا" في الأسهم الأمريكية بما يصل نسبته نحو 6.9% أمس الاثنين مع إعلان شركة تصنيع السيارات الكهربائية أنها سلمت عددا قياسيا من السيارات في الربع الثاني من العام.

وارتفعت أسهم البنوك الكبرى، فزاد سهم "ويلز فارغو" في الأسهم الأمريكية بنسبة 1.7%، وصعد سهم "سيتي غروب" بواقع 1.5%، وربح مؤشر البنوك المدرج على "ستاندرد آند بورز" بنسبة بلغت نحو 1.5% عند الإغلاق.

وزاد "داو جونز" الصناعي في الأسهم الأمريكية بما يصل الى محو 10.87 نقطة، أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.03%، ليصل إلى مستوى نحو 34418.47 نقطة.

وارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى في الأسهم الأمريكية بواقع 5.21 نقطة، أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.12%، ليصل إلى مستوى 4455.59 نقطة.

في حين صعد المؤشر "ناسداك" المجمع لشركات التكنولوجيا في الأسهم الأمريكية بواقع 28.85 نقطة، أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.21%، ليصل إلى مستوى نحو 13816.77 نقطة.

والأسواق الأميركية مغلقة يوم الثلاثاء بسبب عطلة رسمية بمناسبة اعتماد وثيقة إعلان الاستقلال في 4 يوليو من عام 1776.