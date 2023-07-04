الأسهم الأمريكية تتلقى دعماً من أسهم "تسلا" والبنوك

حققت المؤشرات الرئيسية في الأسهم الأمريكية ( وول ستريت) مكاسب طفيفة عند الإغلاق في جلسة مختصرة أمس الاثنين، بعد أن تلقت دعماً من ارتفاع أسهم تسلا والبنوك.

الأسهم الأمريكية

وقفز سهم "تسلا" في الأسهم الأمريكية بما يصل نسبته نحو 6.9% أمس الاثنين مع إعلان شركة تصنيع السيارات الكهربائية أنها سلمت عددا قياسيا من السيارات في الربع الثاني من العام.

وارتفعت أسهم البنوك الكبرى، فزاد سهم "ويلز فارغو" في الأسهم الأمريكية بنسبة 1.7%، وصعد سهم "سيتي غروب" بواقع 1.5%، وربح مؤشر البنوك المدرج على "ستاندرد آند بورز" بنسبة بلغت نحو 1.5% عند الإغلاق.

وزاد "داو جونز" الصناعي في الأسهم الأمريكية بما يصل الى محو 10.87 نقطة، أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.03%، ليصل إلى مستوى نحو 34418.47 نقطة.

وارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة في الأسهم الأمريكية بواقع 5.21 نقطة، أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.12%، ليصل إلى مستوى 4455.59 نقطة.

في حين صعد المؤشر "ناسداك" المجمع لشركات التكنولوجيا في الأسهم الأمريكية بواقع 28.85 نقطة، أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.21%، ليصل إلى مستوى نحو 13816.77 نقطة.

والأسواق الأميركية مغلقة يوم الثلاثاء بسبب عطلة رسمية بمناسبة اعتماد وثيقة إعلان الاستقلال في 4 يوليو من عام 1776.

الأسهم اليابانية: " المؤشر نيكاي" يتخلى عن أعلى مستوى في 33 عاماً

الأسهم اليابانية

انخفض مؤشر "نيكاي" الياباني فى الأسهم اليابانية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، متخلياً عن أعلى مستوى له في 33 عاماً المسجل في الجلسة السابقة بسبب جني المستثمرين للأرباح، كما ساهمت عطلة السوق في الولايات المتحدة في زيادة حذر المتعاملين.

وأغلق مؤشر "نيكاي" فى الأسهم اليابانية منخفضاً بنسبة 0.98% ليصل الى مستوى تحو 33422.52 نقطة بعدما أغلق عند 33753.33 نقطة أمس الاثنين، وهو أعلى إغلاق منذ مارس 1990.

ومن بين 225 سهما، تراجع 150 سهما فى الأسهم اليابانية وارتفع 73 سهما واستقر اثنان فقط، بحسب الاسواق العربية.

وانخفضت كل المؤشرات الفرعية فى الأسهم اليابانية تقريبا ما عدا مؤشر شركات الخدمات المالية الذي ارتفع 1.69%. وانخفض مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.62% إلى 2306.37 نقطة.