صوامع وشون الشرقية تستقبل ٥٣٣٤٤٢ طن قمح حتى اليوم

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهاً الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام .

ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، إلي أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١٥٧طن و ٠٧٥ كيلو قمح، ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٣٤٤٢ طن و ١٤٢ كيلو قمح.

أوضحت وكيل وزارة التموين أنه يحظر على اصحاب مصانع الاعلاف والمسئولين عن ادارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده او مختلطا بالتبن او الحبوب او اي مواد اخرى في مكونات الاعلاف بكافه انواعه او حيازته بقصد الاستخدام.

ولإحكام السيطرة على عمليات توريد الأقماح للصوامع و الشون المخصصة لذلك، أضافت وكيلة وزارة التموين انه تم ضبط 915 طن قمح وتم تحرير 29 محضر جنح حيال المخالفين، مشيرة إلى أن الكميات الموردة من الاقماح خارج المحافظة بلغت ١٠٢٧١ طن.