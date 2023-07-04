محمد عبده يفسر للمصرين تعليق" مصر أم الدنيا والسعودية أبوها"

علق المطرب السعودي محمد عبده على جملة "مصر أم الدنيا والسعودية أبوها" خلال لقائه ببرنامج "تفاعلكم" بقناة "العربية" قائلا: "اللي في قلبه مرض هيفسر التصريح تفاسير عكسية وسلبية، أو اللي عنده غرض ما خصوصا إن كان فيه حملة ضد المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "الشعب المصري في العموم محب للسعودية وبلد الحرمين الشريفين، فقلت من باب التكامل ما بيننا وبين مصر إذا كان مصر أم الدنيا فنحن الأب، وكلنا نشيل بعض، أما التفسير السلبي اللي فسروه البعض أنا لم أقصده مطلقا".

ويذكر أن تعرض المطرب السعودي محمد عبده، لانتقادات واسعة، بسبب تعليقه المثير للجدل، والذي قال فيه "إن كانت مصر أم الدنيا السعودية أبوها"

محمد عبده، في أحدث ظهور له ، في برنامج "الليوان" مع الإعلامي عبدالله المديفر، علق على مقولته، وقال: "لم أذكر مصر بسوء، أحب مصر، ولها فضل كبير علي"

وتابع: "مصر هي التي علمتنا في المدارس، وعالجتنا في المستشفيات، ولها فضل كبير علي وعلى العالم العربي كله"

المطرب السعودي، أضاف: "عندما قلت السعودية بيت العرب، كنت أرحب وأوجه كلامي فقط بالحاضرين"

المطرب السعودي، عقب الحفل الذي أحياه ضمن جلسات ليالي الرياض. ظهر في مقطع فيديو، وقال:"السعودية اليوم هي "بيت العرب"، إن كانت مصر أم الدنيا، السعودية أبوها)"

وعقب تداول مقطع الفيديو، توالت التعليقات الرافضة للتصريح، ومنها " خلوه بس يغني".