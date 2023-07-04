حملات لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الإستعداد القصوى للتصدي لمحاولات البناء المخالف بنطاق المحافظة وتنفيذ الازالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعيه أو محاولة للبناء بدون ترخيص مستغلين العطلات الرسمية وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالناصرية، بإزالة مبني بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 100 متر وتم تسليم الأرض للزراعة وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز أولاد صقر بالتنسيق مع الوحده المحلية بالصوفية بإزالة فورية لبناء مخالف عبارة عن غرفتين وسور للدور الثانى علوي علي مساحة ١٠٠ متر وتمت الازالة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بإزالة لغرف وسور بالدبش خارج الحيز العمراني لقريه شاهين باشا وحده كفور نجم علي مساحه ٢٥٠ وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، كما شن الجهاز التنفيذي لرئاسة المركز حملة لرفع الإشغالات بكافه شوارع المدينه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة ازالة بالوحدة المحلية بشيبة عبارة عن ازالة سور حديدى بطول 30 طولي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بحملة بشارع مصطفي كامل والتحرير لرفع الاشغالات من الشارع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين لعدم عودة التعديات مرة أخرى لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع .

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بالإشتراك مع قسم الإشغالات بالحى وشرطة المرافق بحملة لرفع الاشغالات بميدان عرابى والقضاء على ظاهره افتراش الباعة بالميدان وبنفق المشاه بالمحطه من أجل أظهار ميدان عرابى بالصور الحضاريه والجماليه المشرفه

كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق برفع بعض الباعة الجائلين أمام مؤسسة المخبز الآلي بمنطقة الصيادين لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.