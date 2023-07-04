الاتحاد العربي للصناعات الجلدية يبحث تنظيم معرض موسع في مصر

عقد الاتحاد العربي للصناعات الجلدية اجتماعًا موسعًا بالعاصمة اللبنانية بيروت الإثنين الماضي لمناقشة بعض الموضوعات، منها زيادة الاهتمام بالمعارض والترتيب لإنشاء معرض موسع خلال الفترة القادمة في مصر، صرح بذلك محمد مهران، رئيس المكتب الإقليمي للاتحاد العربي بمصر وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.



وشارك في الاجتماع أحمد زكي، رئيس لجنة التصدير بالاتحاد العربي للصناعات الجلدية ونائب رئيس شُعبة المصدرين بغرفة القاهرة.



وأضاف "مهران" أن المعرض المُقرر تنظيمه في مصر سيتم بالتنسيق مع غرفة القاهرة ومجالس الأعمال لزيادة الترابط الاستثماري والصناعي والتجاري بين الدول العربية طبقًا لتوجهات القيادات السياسية.

السعي إلى دعم العلاقات العربية



وأردف "مهران": أن هناك توجيهات كبيرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية السعي إلى دعم العلاقات العربية وزيادة التواصل في كل المجالات لدعم الشؤون الاقتصادية لبلادنا العربية، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال الاتحاد العربي في الفترة الحالية.



يأتي ذلك في الوقت الذي أكّد فيه أحمد زكي، رئيس لجنة التصدير بالاتحاد العربي للصناعات الجلدية، أن هذا الاجتماع سيكون مردوده إيجابي على دعم الصادرات العربية من وإلى الدول المختلفة في ظل الرغبة الكبيرة لأعضاء الاتحاد في زيادة العلاقات العربية في هذا القطاع.



وأكد "زكي" أن التجمعات في المعارض المقترحة يزيد من العلاقات العربية ويدعمها بشكل كبير؛لأنها ستكون بمثابة بطاقات التعارف بين كثير من أصحاب الشركات الصناعية والتجارية.



وعن المعرض المُنتظر إقامته في مصر قال "زكي" يعتبر خطوة مهمة وجيدة وسيكون الاهتمام به كبيرًا جدًا، ونرتب له فور وصولنا إلى مصر حتى موعد انطلاقه الذي سيتم الإعلان عنه عند وضع كل الترتيبات النهائية، مُثمنًا على الدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد العربي للصناعات الجلدية في دعم الترابط العربي فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية.