كشف ملابسات صعق 4 أشخاص إثر حريق محل تجاري

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، التحقيق لكشف ملابسات إصابة 4 أشخاص بصعق كهربائي، خلال محاولة السيطرة على حريق اشتعل بمحل تجاري في الواحات البحرية، واستمع رجال المباحث لأقوال المصابين، وتم إعداد تقرير بحجم الإصابات التي لحقت بهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بمحل تجاري في إحدى قرى الواحات البحرية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص بصعق كهربائي، خلال محاولتهم السيطرة على النيران، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

نقل المصابين لمستشفى الواحات المركزي

تم نقل المصابين لمستشفى الواحات المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة، وهى:

1- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

2- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية.

3- غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق.

4- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات.

5-إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.

6- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.

7- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة.

8- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد أثناء عملية الهروب والإخلاء للمبنى تحسبًا لانقطاع أسلاك المصعد.

9- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى.

10-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها.

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