كاسبرسكي: برامج التجسس الموجودة على أجهزة iOS تجمع البيانات

بعد بحثها المستمر عن Operation Triangulation، وجدت شركة حلول الأمن السيبراني كاسبرسكي Kaspersky أن حملة APT (التهديد المستمر المتقدم) لديها القدرة على مراقبة وجمع البيانات من أجهزة iOS.

وفقًا لـ Kaspersky، تعمل حملة APT في الذاكرة فقط ، مما يضمن محو جميع أدلة الغرسة عند إعادة تشغيل الجهاز.

يتم نشر الغرسة، التي يطلق عليها اسم TriangleDB، من خلال استغلال ثغرة أمنية في النواة للحصول على امتيازات الجذر على جهاز iOS المستهدف.

بمجرد نشره، يعمل فقط في ذاكرة الجهاز، وتختفي آثار الإصابة عند إعادة تشغيل الجهاز. إذا أعاد الضحايا تشغيل أجهزتهم، فسيحتاج المهاجم إلى إعادة إصابته عن طريق إرسال رسالة iMessage أخرى بها مرفق ضار، والبدء في عملية الاستغلال بأكملها مرة أخرى. في حالة عدم حدوث إعادة تشغيل، سيتم إلغاء تثبيت الغرسة تلقائيًا بعد 30 يومًا، ما لم يمدد المهاجمون هذه الفترة.

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في المجموع، تشتمل الغرسة على 24 أمرًا بوظائف متنوعة. تخدم هذه الأوامر أغراضًا مختلفة، مثل التفاعل مع نظام ملفات الجهاز (بما في ذلك إنشاء الملفات وتعديلها وسحبها وإزالتها)، وإدارة العمليات (الإدراج والإنهاء)، واستخراج عناصر سلسلة المفاتيح لجمع بيانات اعتماد الضحية، ومراقبة الموقع الجغرافي للضحية، من بين أمور أخرى.

طرق الهجوم

أثناء تحليل TriangleDB، اكتشف خبراء Kaspersky أن فئة CRConfig تحتوي على طريقة غير مستخدمة تسمى populateWithFieldsMacOSOnly. على الرغم من عدم استخدامه في غرسة iOS، إلا أن وجودها يشير إلى إمكانية استهداف أجهزة macOS بزرع مماثل.

أصدر باحثو Kaspersky أداة مساعدة خاصة "triangle_check" تقوم تلقائيًا بالبحث عن الإصابة بالبرامج الضارة.

من أجل تجنب الوقوع ضحية لهجوم مستهدف من قبل جهة تهديد معروفة أو غير معروفة، يوصي باحثو Kaspersky بتنفيذ الإجراءات التالية:

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