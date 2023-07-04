وزير الرياضة يحفز لاعبي المنتخب الأوليمبي قبل مواجهة غينيا

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كلمات تحفيزية للاعبي المنتخب الأوليمبي لكرة القدم عبر مقطع فيديو قبل ساعات من مواجهة غينيا فى الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة فى الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وطالب د.أشرف صبحي اللاعبين بضرورة الاستمرار فى عروضهم القوية ونتائجهم الطيبة وعبور غينيا من أجل حسم تذكرة التأهل للأولمبياد بشكل رسمي وقطع تأشيرة العبور إلى النهائي الأفريقي فى رحلة الفراعنة نحو الاحتفاظ باللقب الأفريقي مشددًا على أنه يدعمهم ويساندهم بقوة من أجل إسعاد الجماهير.

اختتم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني تدريباته اليوم استعدادًا للقاء غينيا غدًا فى الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة "كان الأوليمبي" المقامة بالمغرب وهى البطولة التى يتأهل منها أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

شهد التدريب الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب والبرتغالى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول الذي وصل ظهر اليوم لدعم ومؤازرة المنتخب الأوليمبي فى مهمته الوطنية.

كما تلقى الكابتن محمد بركات اتصالا هاتفيا من د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اطمأن خلاله على آخر استعدادات المنتخب مشددًا على دعمه الكامل للجهاز الفنى واللاعبين فى مباراتهم المرتقبة أمام غينيا مؤكدًا أن المنتخب الأوليمبي يضم فى صفوفه كوكبة من اللاعبين الأبطال وأن ثقته فيهم بلا حدود.

بدأ تدريب المنتخب الأوليمبي بفقرة التسخين تحت قيادة د.ليونادو مدرب الأحمال، ثم بالفقرة الخططية والفنية تحت إشراف مستر ميكالى ومعاونيه مواطنه تياجو والكابتن وائل رياض شيتوس، بينما تولى الكابتن سيد السويركى تدريب حراس المرمي.

وقال محمود حرب مدير المنتخب إن كل اللاعبين فى حالة جيدة وجاهزين للمهمة، وتماثل محمد شحاته للشفاء تمامًا من الشد فى العضلة الضامة وشارك فى التدريب وتألق بشكل لافت للأنظار، كما ستشهد المباراة عودة أحمد عيد الذى غاب عن اللقاء السابق أمام الجابون للإيقاف.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وغينيا

من المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 4 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا

من المقرر أن تذاع المباراة على قنوات بي أن سبورت 4 الناقل الحصري للمباراة والبطولة الأفريقية.