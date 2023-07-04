ضبط 840 قضية و936 متهماً خارجين عن القانون

تلقت «الوفد» ردا من وزارة الداخلية بخصوص ما نشر بتاريخ 15 يونيو متضمنا تحقيقا صحفيا تحت عنوان «تجار العملة يلتهمون تحويلات العاملين بالخارج»، انتقدت خلاله انتشار تجارة العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى مما يؤثر على الاقتصاد المصرى، وقد أفاد الرد بأن الأجهزة الأمنية قامت بتوجيه عدة حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وقد أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 840 قضية بإجمالى 936 متهما، كما نود الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهدا فى مجال توجيه الحملات الأمنية لضبط كل ما يشكل خروجا على القانون.

لواء / ناصر محيى الدين

مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات