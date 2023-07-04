إنتل تتعاون مع الاتصالات في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

عرضت شركة إنتل مصر حجم الأعمال التي قامت بها خلال المرحلة السابقة سواء بالتعاون مع الوزارات المختلفة أو القطاع الخاص وذلك لدعم خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030.

قال نور الدين زكي، مدير إنتل مصر، إنه على الرغم من أن إنتل تعد شركة عالمية إلا أنها تعمل في مصر منذ عشرين عاماً بفكر داعم للمشروعات القومية وتعزز من البنية التكنولوجية للدولة. وأضاف أن إنتل تتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بعض المشاريع الاستراتيجية بهدف تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة في تحليل التحديات الوطنية وإيجاد حلول لها. كما يستهدف التعاون مع الوزارة تطوير مهارات المهنيين المتميزين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والحوسبة عالية الأداء، الميكنة والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني. ومن المتوقع أن يسهم المركز في تسريع نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمصر من خلال دعم إنشاء شركات محلية عالية التقنية يمكنها تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى وخدمة القطاع الخاص المحلي والدولي.

كما تتعاون إنتل حالياً مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنظيم عدد من ورش العمل والفعاليات عن وظائف المستقبل وسبل تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتهيئة وتدريب القوى العاملة على المهن المستقبلية. وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، تعمل شركة إنتل على تطوير منظومة الأمن السيبراني بصورة متكاملة في عدد من البنوك الحكومية.

وفي إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات، أوضح نور أن إنتل تعمل على تعظيم الاستفادة من تقنياتها الحديثة في مجال صناعة المعالجات للوصول لما يعرف بالحوسبة المستدامة والتي تحقق صافي صفر من انبعاثات الغازات الدفيئة. كما تدعم إنتل مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وتعزيز الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المسؤول التي تساعد في تقدم الأمم والحد من عمليات التزييف عبر الانترنت. وأضاف أن التكنولوجيات الرقمية لإنتل تمثل مكوناً رئيسياً في معظم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وتحديداً الأهداف المرتبطة بالطاقة المتجددة والاستدامة والتعليم والمساواة بين الجنسين والتمكين والصحة.

على الجانب الآخر، أشار نور إلى أن إنتل لديها شراكة استراتيجية مع Benya Systems نظراً للتوافق التام بين الشركتين في تعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الخمسة الداعمة للبنية التحتية لأي قطاع خدمي أو إنتاجي. تلك التكنولوجيات الخمسة أو "5 Superpowers" التي تؤمن بها إنتل تعظم من الترابط والتكامل بين العالمين المادي والرقمي وهي: إتاحة الشرائح وأجهزة الحوسبة في كل مكان، تعزيز الاتصال الرقمي واسع الانتشار، ربط الأجهزة بالحوسبة السحابية، وتعظيم الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والمستشعرات. ونتيجة لذلك التعاون المثمر نجحت إنتل و Benya Systems في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مصر ومختلف الدول العربية مثل الإمارات وعمان والسعودية.