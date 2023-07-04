جارٍ تنفيذ الصرف الصحى لـ«بلقينا»

تلقت «الوفد» رداً من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بخصوص ما نشر بالموقع الإلكترونى السبت الموافق 6/5/2023 والثلاثاء الموافق 16/5/2023 تحت عنوان: «قرية بلقينا بالمحلة الكبرى بلا صرف صحى والأهالى يستغيثون» بشأن عدم استكمال مشروعات الصرف الصحى - مركز المحلة الكبرى.

وقد أفاد الرد بأنه جار حالياً تنفيذ مشروع صرف صحى قرية بلقينا والموقف التنفيذى بيانه كالآتى:

< شبكات الانحدار بنسبة 70٪ وبنسبة تنفيذ محطة الرفع (مدنى) 35٪ ومن المنتظر نهو الأعمال فى خلال 9 أشهر من التمكين.

أما بالنسبة للموقف التنفيذى لمحطة الرفع بلقينا الرئيسية فكان الآتى:

< شبكات الانحدار بنسبة 70٪.

< نسبة تنفيذ محطة الرفع 85٪ مدنى، و70٪ توريد ميكا.

< كما أن نسبة تنفيذ خط الطرد 50٪.

< ومن المنتظر نهو الأعمال 2/2023.

مدير إدارة العلاقات العامة

محاسب: غادة عبدالمنعم محمد منصور