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الثلاثاء 04 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المواطن الصحفى

جارٍ تنفيذ الصرف الصحى لـ«بلقينا»

بوابة الوفد الإلكترونية

تلقت «الوفد» رداً من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بخصوص ما نشر بالموقع الإلكترونى السبت الموافق 6/5/2023 والثلاثاء الموافق 16/5/2023 تحت عنوان: «قرية بلقينا بالمحلة الكبرى بلا صرف صحى والأهالى يستغيثون» بشأن عدم استكمال مشروعات الصرف الصحى - مركز المحلة الكبرى.

وقد أفاد الرد بأنه جار حالياً تنفيذ مشروع صرف صحى قرية بلقينا والموقف التنفيذى بيانه كالآتى:

< شبكات الانحدار بنسبة 70٪ وبنسبة تنفيذ محطة الرفع (مدنى) 35٪ ومن المنتظر نهو الأعمال فى خلال 9 أشهر من التمكين.

أما بالنسبة للموقف التنفيذى لمحطة الرفع بلقينا الرئيسية فكان الآتى:

< شبكات الانحدار بنسبة 70٪.

< نسبة تنفيذ محطة الرفع 85٪ مدنى، و70٪ توريد ميكا.

< كما أن نسبة تنفيذ خط الطرد 50٪.

< ومن المنتظر نهو الأعمال 2/2023.

مدير إدارة العلاقات العامة

محاسب: غادة عبدالمنعم محمد منصور

الجريدة الورقية